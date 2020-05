A prefektúra is megerősítette, hogy 11 új fertőzöttet igazoltak egyetlen nap alatt Hargita megyében

Lódítanak, ködösítenek a csíkmindszenti fertőzöttek, nem tudni, hol fordultak meg az elmúlt napokban

Ferdítések sokasága miatt nem tudni pontosan, merre jártak az elmúlt időszakban a csíkszmindszenti fertőzöttek. Az érintettek eltérő módon számoltak be az előzményekről, így az is lehet, hogy mégsem Nyárádkarácsonból hurcolták be a fertőzést a csíki térségbe.