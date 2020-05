Lódítanak, ködösítenek a csíkmindszenti fertőzöttek, nem tudni, hol fordultak meg az elmúlt napokban

Ferdítések sokasága miatt nem tudni pontosan, merre jártak az elmúlt időszakban a csíkszmindszenti fertőzöttek. Az érintettek eltérő módon számoltak be az előzményekről, így az is lehet, hogy mégsem Nyárádkarácsonból hurcolták be a fertőzést a csíki térségbe.

• Fotó: Pinti Attila

A csíkmindszenti fertőzöttek egy háztartásban élő, tizenegy tagú család tagjai, akik közül

kilencnél igazolták a fertőzést, egy 24 és egy 4 éves esetében pedig negatív eredményt mutattak a tesztek

– tudtuk meg Keresztes Balázstól, Csíkszentlélek község polgármesterétől. Az elöljáró elmondása szerint a család a település szélén, félreeső helyen lakik, így a lakosság nagy része remélhetőleg nem került kapcsolatba velük. Ettől eltekintve a helybélieket aggodalommal töltötte el a kialakult helyzet. A fő probléma az, hogy

nem tudni pontosan, merre jártak az elmúlt napokban a fertőzöttek, mivel a családtagok eltérő történetekkel álltak elő.

Az egyik forgatókönyv szerint az első fertőzött Nyárádkarácson községben járt, ezt viszont a polgármester szerint a család nem erősítette meg. Az biztos, hogy

egyik fiuk márciusban tért haza a településre külföldről, ezt követően mindannyian házi elkülönítésbe vonultak két hétre.

Egy ideig nem volt semmilyen probléma, nemrég azonban elhagyták Mindszentet. Saját bevallásuk szerint meglátogatták a Vrancea megyében élő lányukat, az utazás részleteiről azonban ismét eltérően számoltak be.

A családfő elmondása szerint egyedül utazott, felesége viszont azt állítja, hogy mindketten ellátogattak lányukhoz.

A polgármester leszögezte, a ferdítések miatt nem tudni pontosan, hol és hány személlyel kerültek kapcsolatba, az is megtörténhet, hogy Csíkszeredában is megfordultak, üzletekben vásároltak. Zárásként arra is kitért, hogy a nap folyamán kérni fogják a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóságtól, hogy a család szomszédságában élőket is teszteljék.

Hivatalos: központi szinten 36 Hargita megyei fertőzöttről tudnak Megerősíti az országos Stratégiai Kommunikációs Csoport az újabb csíkszéki fertőzöttek hírét, statisztikájukban ugyanis tizeneggyel nőtt a Hargita megyei fertőzöttek száma, 25-ről 36-ra. Megerősíti az országos Stratégiai Kommunikációs Csoport az újabb csíkszéki fertőzöttek hírét, statisztikájukban ugyanis tizeneggyel nőtt a Hargita megyei fertőzöttek száma, 25-ről 36-ra.