Koronavírus-gócpont van kialakulóban Csíkmindszenten

Ismét várja a kirándulókat a Csiky-kert

A koronavírus-járvány enyhítéseként péntektől engedélyezett a parkok látogatása is, így a gyergyószentmiklósi Csiky-kertben is lehet majd sétálni. Az utóbbi hónapokban azonban az arborétumot is olyan hatások érték, amelyek nem kedveznek a csendes természetközeli kikapcsolódást kedvelőknek.