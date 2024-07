Hit, kitartás, egyensúly – a legjobb Maros megyei érettségiző alappillérei

Mosolyogva és csillogó szemmel érkezik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum főbejárata elé Péter Márk Dániel. Kicsit kényelmetlenül érzi magát, ha őt fotózzák, mondja, mert inkább a kamera másik végén szeret állni, de ez nem látszik rajta. Magabiztos és kedves fiatalemberrel beszélgettünk, aki Maros megye legjobb érettségi átlagát érte el idén 9,80-al.

Hajnal Csilla 2024. július 13., 21:122024. július 13., 21:12 2024. július 13., 21:172024. július 13., 21:17

Péter Márk Dániel minden reggel Udvarfalváról ingázott be Marosvásárhelyre a Bolyai Farkas Elméleti Líceum természettudomány-angol intenzív osztályába, és jó félórát utazott a busszal, amíg beért az iskolába.

Négy éve azért választotta a Bolyait, mert hallott az iskola közösségéről a nagyobbaktól, és nagyon tetszett neki az, hogy itt van diáktanács, Filmtekercs Klub, vannak szakkörök, úgy érezte, itt tudna kiteljesedni, elérni a céljait.

Négy év távlatából visszatekintve be is teljesedett a vágya, hiszen remek barátokra lelt itt, de tanárainak hozzáállása is nagyon professzionális volt, ezért is örül nagyon annak, hogy a Bolyait választotta – meséli a megye legjobb érettségi eredményt elért diákja, Péter Márk Dániel. Bevallotta, nagyon fog neki hiányozni az iskolája, de

szerencsére Balázs, Márk 14 éves öccse, akivel nagyon jól egyeznek, szintén a Bolyaiban szeretne továbbtanulni, úgyhogy nem szakad meg teljesen a kapcsolata az alma materrel.

Fotó: Haáz Vince

A genetika és az idegsebészet vonzza Márk kedvenc tantárgya változott az évek során, de a biológia nagyon meghatározó volt számára. Az elején inkább a fizika irányába ment el, főleg az első másfél évben, viszont utána csak a biológiára fókuszált. Ezek után

nem meglepő az sem, hogy a marosvásárhelyi orvosi egyetem általános orvosi szakára készül, ahová egy külön könyvnyi szakirodalmat kell megtanulnia a felvételi vizsgára, amely jövő vasárnap lesz.

Még a jövő titka, hogy milyen szakorvossá válna, de egyelőre a genetika vonzza, mint mondja sokat foglalkoztak ezzel a négy év alatt, de az idegsebészet is szimpatikus számára.

József Éva tanárnővel tanultuk a biológiát négy éven át, szerintem ezért is a maradt meg ennyire a genetika iránti rajongás, mert neki a kedvenc része a genetika, és ezt nagyon lelkesen adta át nekünk, úgyhogy ebből mi is tudtunk meríteni

– vallja be az orvosira készülő fiatal. Hirdetés Márk idejét nem csak az iskola és a tanulás tölti ki, ezen kívül zenél és fotóz is. „Négy éve tanulok gitározni, még folyamatban van a tanulása, nagyon szeretem, elektromosat, basszust, akusztikusat egyaránt.

Mindenféle bandában is játszottam, úgyhogy a zene nagyon-nagyon vonzó számomra, emellett a fotózás is a szívem csücske.

A Filmtekercs Klub tagja voltam négy éven keresztül a Bolyaiban, a tizenegyedik osztályban pedig vezetői szerepet is betöltöttem itt. Úgyhogy belekóstoltam az adminisztrációs részbe is, de azt is megtanultam, hogy mit jelent megjelenni egy ballagáson, vagy szalagavatón fotózni. Nagyon jó tapasztalat volt” – emlékszik vissza a lelkes fiatal, aki főleg portrékat szeret készíteni, éppen ezért nagyon szeret barátokkal kimenni, ilyenkor visz magával kamerát, és fotózza őket. De volt már több megbízása is, hogy eseményekről vagy emberekről készítsen képeket.

Tényleg külön művészet megtalálni, hogy mi áll jól az illetőnek, hogy érzi magát kényelmesen a fotózás alatt”

– teszi hozzá Márk. Szerinte kitartással elég jó eredményeket lehet elérni románból magyarként is.

Fotó: Haáz Vince

Arra kértem, meséljen az érettségiről, amely szerinte közepes nehézségű volt. Úgy érzi, hogy a szimulálás és a tételmodellek hűen reprezentálták azt, hogy mit várnak el igazából egy ilyen felmérésen.

Nem számítottam se nehezebbre, se könnyebbre, szerintem pont az elvárásoknak megfelelő volt.

Talán a magyar tételnél a harmadik rész – amiről sokan többen is panaszkodtak – meglepetésként ért azzal, hogy a zárójelben nem azok a művek szerepeltek, amelyek szoktak, viszont nem hiszem, hogy ez problémát jelentett. Én a zárójelből választottam ki, amit ajánlottak. Biztosra szerettem volna menni, de ugyanúgy lehetett volna írni másokat is. Szerintem inkább a zárójel volt, ami bezavart, nem is a téma, de sokan megijedtek attól, hogy mik ezek a címek” – magyarázta Péter Márk, aki

magyar nyelv és irodalomból tízest ért el, akárcsak matematikából, románból „csak” 9,30-at, pedig abból tanult a legtöbbet

– meséli mosolyogva. Nem lepte meg, hogy románból kapott a legalacsonyabb jegyet, hiszen mint mondja, román anyanyelvű gyerekekkel azért elég nehéz versenybe szállni.

Nem is azt mérik fel, hogy mennyire tud románul az ember, hanem inkább azt, hogy mennyire ismeri az adott műveket, és hogy tud-e irodalmi nyelven, formálisan ezekről beszélni”

– tette hozzá. A saját romántudásáról elmondta, társalgási szinten nincsenek problémái, hiszen sok románajkú barátja van, román gyerekek között nőtt fel. Négy éve költöztek Udvarfalvára, azelőtt Szentannán éltek egy tömbházlakásban, és ott a szomszéd gyerekek mind románok voltak. Hogyha focizni kellett menni, akkor románul beszéltek, néha felkiabált a szüleinek, hogy ezt vagy azt hogy mondják, így tanulgatott románul, de ez csak arra volt elég, hogy jól eltársalogjon a románokkal, az érettségire elég sokat készült, tanult románból is – fejti ki Márk. Nagy Judit Emőke volt a román nyelv és irodalomtanára a Bolyaiban, akivel az órákon fele-fele arányban beszéltek románul és magyarul.

A tanárnő próbált minket a román nyelv felé irányítani, persze, hogyha magyarul kérdeztünk, akkor is válaszolt. Szerintem segítség volt az, hogy magyar anyanyelvű tanárnő volt. Barátságosabbak voltak így a román órák, és szerintem sikerült neki ezt az érdeklődést felkelteni bennünk, hogy ez nem egy lehetetlen dolog, meg lehet csinálni, és kitartással elég jó eredményeket lehet elérni úgy is, hogy mi magyarok vagyunk”

– mondta a megye legjobb érettségi eredményét elérő végzőse, akinek egyik tantárgyból sem fogadtak magántanárt érettségi előtt, mint mondja, hitt a saját kitartásában és tanáraiban. Bár néha elbizonytalanodott, látva, hogy sok társának volt magántanára érettségi előtt.

Péter Márk Dániel 9,80-as átlaggal a legjobban teljesítő Maros megyei magyar érettségiző lett idén Fotó: Haáz Vince

A katarzis még hátravan Amikor megtudták az eredményeket, pezsgőt bontottak a szüleivel, megünnepelték a sikert, de a nagy katarzis még csak ezután várható, meséli Márk, hiszen most nagy erőkkel készül a jövő hétvégi felvételi vizsgára.

Reméli, hogy bejut az orvosira, most viszont már magántanárral veszi át a szakirodalmat, mert szüksége van arra, hogy átlássa az összefüggéseket a sikeres vizsgához.

„Hiányozni fog a Bolyai, az a világ, ami ott bent van, és az a közösség, ami fogad. Amikor reggel belép az ember az ajtón, és találkozik a barátokkal, köszöntjük egymást, szüneteken elbeszélgetünk, de az órák is nagyon jól telnek. Tényleg más világ van a Bolyai falain belül, és aki nem ide jár, az nem feltétlenül tudja ezt megérteni. Szerintem még évek múlva is vissza fogjuk sírni, sőt, most amikor elsétáltunk mellette, éreztem, hogy milyen kár, hogy szeptembertől nem ide fogok visszajönni. Ugyanakkor

bízom benne, hogy legalább ilyen jó helyre, jó közösségbe fogok kerülni, mert tényleg nagyon különleges helye van a szívemben a Bolyainak”