Híd az ócskavasban, amiről nem kellett volna írjunk

Bontáskor még nagyobb terveket szőttek. Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

A Székelyhon napilap és portál témakövető módszert alkalmaz: egy-egy eseményre, témára időnként visszatér, így számolva be a fejleményekről. A décsfalvi régi híd kapcsán is ez történt. Mivel egy hónapja elkészült az új híd, kíváncsiak voltunk arra, mi lesz a sorsa a régi, egy éve elbontott szerkezetnek, amelyről többször is cikkeztünk, és

egy ideig úgy tűnt, van rá szándék, hogy az illetékesek megőrizzék az utókornak.

A híd sorsa kronológiailag

Gyerkó Levente galambfalvi polgármester két és fél évvel ezelőtt arra kérte a megyei tanács képviselőit, hogy találjanak megoldást a fémszerkezetű átkelő megőrzésére. Akkori elképzelései szerint a régi híd más helyszínen kaphatna funkciót. Ezt akkor helyeselte Borboly Csaba megyeitanács-elnök is, azt ígérve, hogy a megoldásról egyeztetni fognak.