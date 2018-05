Nyolc hónap a décsfalvi híd újjáépítésére

• Fotó: Barabás Ákos

Harmincnyolc méter hosszú, több mint két méter magas előregyártott betonelemekből áll majd össze a Décsfalva és Nagygalambfalva között lévő híd utódja – derült ki a hétfői megbeszélésen. Lényegesen nagy lesz az átkelő vízáteresztő képessége, hiszen

a tervek szerint száz évig kell majd használni,

ezalatt pedig lehet a megszokottnál nagyobb hozama is a folyónak. Hargita Megye Tanácsának munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy a híd harminc tonnáig lesz terhelhető, ám különleges alkalmakkor és a megfelelő engedélyekkel nyolcvan tonnát is át lehet majd vinni rajta.

HIRDETÉS

„Talán az egyik legnehezebb közbeszerzési eljáráson vagyunk túl, hiszen rengeteg óvás érkezett a pályázó cégektől, de végül sikerült kiválasztani a kivitelezőt” – jelentette be Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a szerződés aláírásakor. Mint mondta, a huzavonának az lett az eredménye, hogy az eredeti 2,5 millió lejes elképzelés helyett 3,8 millió lejbe kerül a beruházás. A kivitelezés jogát egyébként a Szeben megyei Prodial Kft. nyerte el, amelyről tudni kell, hogy többször is végzett már hasonló munkálatokat. Borboly hozzátette, ha sok probléma is volt, örülnek, hogy a közösség összefogott a híd megépítése érdekében. Korábban

azt szerették volna, hogy a hidat a 137-es megyei út teljes felújításának részeként hozzák rendbe, ám erre vonatkozó európai uniós pályázatukat végül nem sikerült leadni.