Hiába kevés a hely, Csíkban nem tilos a kisteherautók, cégautók lakóövezeti parkoltatása

Már a személygépkocsiknak sincs elegendő hely a lakótelepeken. Archív • Fotó: Kristó Róbert

László András, a Hargita 1-es lakószövetség ügyintézője kérdésünkre elmondta, a lakók 40 autóval rendelkeznek, ehhez képest csak 25 parkolóhely van a lakóövezetükben, ráadásul sok cégautó állomásozik itt, aki tehát este ér haza, az udvarban sokszor nem is talál szabad helyet. Hozzátette, ugyanez a helyzet a Villanytelep utca és a Hargita út által közrezárt övezetben is. Mindezek mellett

Szerencsésebb helyzetben vannak a Fűzfa lakószövetséghez tartozó tömbházak lakói, mert nagy befogadóképességű parkolóval rendelkeznek. Mint Szakács Gyula, a lakástulajdonosi társulás elnöke elmondta, nem jellemző náluk, hogy haszongépjárművek vagy áruszállító autók foglalnák a parkolókat, mindössze néhány állomásozik ott, de nem zavaró számukra. Hasonlóan vélekedett több más csíkszeredai lakószövetség-vezető is: többen is magyarázták,

Példák más városokból



Több romániai város helyi önkormányzati határozattal szabályozta a kisbuszok, kisteherautók, áruszállító és haszongépjárművek állomásoztatását a lakóövezetekben, közterületeken, többek között azzal a céllal, hogy enyhítsék a lakóövezeti parkolók zsúfoltságát. Galacon például 2014 óta létezik helyi határozat, amely tiltja a közterületeken való parkolást a 3,5 tonnánál nagyobb áruszállítóknak, illetve 9 személyesnél nagyobb járműveknek, a szabálysértőt pedig a helyi rendőrség 500–1000 lej közötti bírsággal sújthatja. Szintén a helyi rendőrség gondoskodik a szabály betartásáról Sucsáván is, ahol 2011-ben határozott a helyi önkormányzati képviselő-testület arról, hogy megtiltják a nagyméretű járművek lakótelepeken való parkolását. Temesvár utcáin is tilos az áru- és személyszállító gépkocsik állomásoztatása 2006 óta, a szabályozást 2015-ben szigorították, így azóta a kilenc személyesnél, valamint az 1,9 tonnánál nagyobb járművekre is érvényes a tiltás. Székelyudvarhelyen tavaly márciustól vezették be, hogy este nyolc és reggel hat óra között nem tartózkodhatnak 2,5 tonnánál nehezebb, 5,5 méternél hosszabb, valamint nyolc személyesnél nagyobb kisbuszok, illetve áruszállító autók, haszongépjárművek a székelyudvarhelyi lakóövezetekben. A felsorolt városokban a szabályok betartását minden esetben a helyi rendőrségek ellenőrzik.

Nincs helyi rendőrség

A témában megkerestük a csíkszeredai városházát is, hogy létezik-e hasonló határozat, szabályzó a lakótelepi parkolóhelyek zsúfoltságának enyhítésére, amely korlátozná a haszongépjárművek, áru- és személyszállító járművek állomásoztatását a lakóövezetek parkolóiban. „Egy ilyen jellegű szabályzónak akkor van értelme, ha van, aki annak a betartását számon kérje. Bizonyára azért fogadtak el ilyen határozatot Székelyudvarhelyen, és talán tudna érvényesülni – ha érvényesül –, mert ott van helyi rendőrség az önkormányzat alárendeltségében” – érvelt Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármestere. Csíkszeredában tehát nincs ilyen szabályzó, és mint ismert, a megyeszékhelyen nem működik helyi rendőrség sem.