Hiába fizettek a lakók is a villamosításra, egyhamar nem lesz áramuk

Már évekkel ezelőtt terv készült rá, és a tanyavilág lakói is belepótoltak a fejlesztés költségeibe, egy részüknek a sikaszói háza azonban továbbra sem rendelkezik áramellátással. A hálózat bővítésének kiváráshoz birkatürelemre lesz szüksége az ingatlantulajdonosoknak, ugyanis a fejlesztés előtt tisztázni kell a birtokviszonyokat, ráadásul a szűkös költségvetéssel rendelkező zetelaki önkormányzat sem tudja a prioritási lista élére sorolni a drága, de viszonylag kevés helybélit érintő probléma megoldását.

A tanyavilág egy részébe eljutott a vezetékes áram, a fejlesztés folytatása azonban időbe telhet. Archív • Fotó: Thomas Câmpean

SMS-panaszt kapott szerkesztőségünk a sikaszói villamosítás leállásával kapcsolatban. „Tisztelt zetelaki polgármester. Valaki vegye már a fáradtságot, álljon elé, és mondja meg, hogy Sikaszóban a Péter fiak oldalában miért akad el a villamosítás, miért vetünk egyik a másikra? Borboly így mondja, a zetelaki honatyák másképpen” – fogalmaz a panaszos, a továbbiakban pedig arról ír, hogy a befizetett pénzük odalett, de villanyáramuk még sincs.

Nem egyszerű a megoldás

A probléma megoldása korántsem egyszerű, amint azt Nagy Attila zetelaki polgármestertől megtudtuk. Sikaszóban a Hargita megyei tanács által elindított Kisvillany nevű programban kezdték meg a villamosítást még évekkel ezelőtt, és amint azt a településvezető emlékezetből elmondta,

a tervekben mintegy negyven háztartás elektromos hálózatra történő csatlakoztatása szerepelt.

Ezek egy részéig ki is építették a hálózatot, Sikaszó felső részéből föld alatti kábelben vezették el a magasfeszültségű áramot, amelyet egy transzformátoron és három csatlakozási ponton keresztül három irányba vezettek el. Néhány ház azonban továbbra is áram nélkül maradt, és mivel a bekötésre vonatkozó előírásokat időközben megszigorították, nem is tudták elvégezni a fejlesztést.

A lakók elégedetlenek, ugyanis ők is hozzájárultak a tervek elkészítésének a költségeihez, háztartásonként ezer lej nagyságrendű összegekkel.

A beruházást azonban – amelynek a közel félmillió lejt kitevő költségeit a településvezetés és a megyei tanács finanszírozta – nem tudják folytatni addig, amíg a legközelebbi csatlakozási ponttól száz méternél nagyobb távolságra található háztartások közelében nem építenek ki új csatlakozási pontokat. Ahhoz viszont előbb tisztázniuk kell a birtokviszonyokat az adott dűlőkben, és el kell készítsék a zonális rendezési tervet (PUZ) – sorolta a nehézségeket Nagy Attila.

Hozzáfűzte, a birtokviszonyok rendezésébe már nagyon sok munkát belefektettek, de a 2016 óta tartó folyamat még csak most jutott odáig, hogy az első parcellázási terveket benyújthatják a kataszteri hivatalba, és mivel a tapasztalataik szerint birtokviszonyok rendezése során számos akadály merülhet fel, csak megsaccolni tudná, hogy mikorra fejeződhet be a munka.

Költséges a beruházás

További probléma, hogy a beruházás költséges, de viszonylag kevés lakót érint, így a szűkös költségvetéssel rendelkező zetelaki önkormányzat nem tudja a legfőbb prioritásként kezelni a probléma megoldását – közölte a polgármester.

„Ez egy fájó dolog. Ez csak néhány fogyasztót érint, de vannak fontossági sorrendben olyan projektjeink, amelyek több száz fogyasztót érintenek, gondolok itt például a szennyvízre” – mondta a polgármester. Az áramszolgáltatási hálózat bővítési költségeiről elmondta, az energiaszolgáltató vállalat a beruházás megtérülési ideje alapján elvégzendő költséghatékonysági számítás során határoz arról, hogy milyen mértékben finanszírozza a hálózat bővítését, és akár

az is megtörténhet, hogy ez a kiadás teljes egészében a településvezetésre hárul, mert az áramszolgáltatónak nem fogja megérni.

Besegítene a megyei tanács is

Az ügyben megkerestük Borboly Csabát is. A Kisvillany fejlesztési programot létrehozó Hargita megyei tanács elnöke elmondta, időközben megváltozott a vonatkozó törvény, és az ő hatáskörük nagyon lecsökkent. Szívesen hozzájárulnak anyagilag a jövőben is a beruházás megvalósulásához, de ez csak azt követően történhet meg, hogy elkészült az áramszolgáltató vállalat által láttamozott dokumentáció a hálózat bővítéséről.

Kisvillany program



A Kisvillany programban az érintett települések és a megyei tanács nagyjából fele-fele arányú költségmegosztással finanszírozták az elektromos áram elvezetését az e tekintetben elszigetelt helységek háztartásaiba. A programot azonban az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) gyakorlatilag ellehetetlenítette a munkálatokra vonatkozó feltételek túlbürokratizálásával – nyilatkozta korábban lapunknak Borboly Csaba a Kisvillany program leállásáról.