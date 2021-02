Hétfőn iskola, de még sok a kérdés

Az őszi iskolakezdésnél érvényben lévő legfontosabb intézkedések valószínűleg megmaradnak a hétfői újranyitásnál is, vagyis a maszkot állandóan viselniük kell a pedagógusoknak, iskolai személyzetnek és diákoknak, illetve online tanrendbe kerül az egész csoport, ha lesz egy koronavírusos eset az osztályban. Az oktatási miniszter szerint azonban nincs értelme olyan szabályokat hozni, amelyeket nem lehet betartani: azaz ott, ahol nem lehet egy méter távolságot tartani a diákok között, ülhetnek ketten is egy padban.

Még nem jelent meg az oktatási és egészségügyi minisztériumok közös előírásait tartalmazó útmutató, de egy rendelettervezetet már nyilvános, ugyanakkor Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter csütörtökön sajtótájékoztatón is beszélt a hamarosan megjelenő, iskolák nyitását szabályozó előírásokról.

Az új – még nem végleges – útmutató szerint továbbra is

maszkot kell hordaniuk a pedagógusoknak, tanulóknak és személyzetnek egyaránt a tanórák alatt is;

láthatóan ki kell jelölni a haladási irányokat a folyosókon;

fertőtlenítőszereket kell kihelyezni az iskola- és osztálytermi bejáratokhoz;

az osztályokon belül be kell tartani az egy méter távolságot, amennyiben nem lehetséges, a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legnagyobb távolságot biztosíthassa a diákok között;

tilos textiltörülközőket és elektromos kézszárítót használni, egyszer használatos papírtörlőt kell helyettük kitenni a mosdókban;

a közösen használt felületeket rendszeresen kell fertőtleníteni, illetve a tantermeket sűrűn szellőztetni;

a tanintézetek udvarán lévő közös játékszereket is minden nap, illetve minden váltás előtt előbb vízzel, majd fertőtlenítőszerekkel kell letisztítani.

A felsoroltak mellett a rendelettervezetben szerepel továbbá, hogy ha egy osztályban megjelenik egy koronavírusos eset a diákok között, az egész osztály két hétre online tanrendbe kényszerül – ez az őszi kezdésnél is hasonlóan működött. Ha a tanárok közül fertőződik meg valaki a koronavírussal, akkor miután lejelentik az esetet a közegészségügyi igazgatóságnál, és elvégzik a járványügyi kivizsgálást, azaz felkutatják, hogy az említett tanár közvetlenül kikkel lépett kapcsolatba az elmúlt pár napban, a tanintézet vezetőségével közösen döntik el, hogy melyik osztály esetében rendelik el a karantént. Ugyanakkor a tanintézetek saját, belső rendeleteket is hozhatnak a minisztériumi rendelet kiegészítéseként – szögezik le az útmutatóban.

Az iskolák bezárása osztályonként történik, azaz most már nem lesz érvényben az a forgatókönyv, amelyben több fertőzéses eset miatt az egész oktatási egységet automatikusan bezárnák – áll a rendelettervezetben.

Sorin Cîmpeanu, az oktatási szaktárca vezetője csütörtök délelőtt, az online közvetített minisztériumi sajtótájékoztatón többek között elmondta,

ha egy diáknak tünetei vannak, illetve nem jelenik meg az iskolában emiatt, a tanár nem írhatja be hiányzónak.

Ugyanakkor figyelembe veszik az ősszel leadott orvosi igazolásokat, amelyek alátámasztják a diákok betegségét, amely miatt nem vesz részt személyesen az órákon, nem kell újat igényelniük. A tünetekkel rendelkező diákokat csak a szülők engedélyével lehet gyorsteszttel letesztelni az iskola orvosi rendelőjében. Újságírói kérdésre reagálva a szaktárcavezető kifejtette, a szülő engedélyét akár Whatsappon keresztül is kérhetik gyereke leteszteléséhez. Mint fogalmazott, nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni tizenhétezer iskola infrastruktúráját, ezért ha nem lehet betartani az egy méter távolságot a diákok között, akkor ketten is ülhetnek egy padban.

Két diák egy padban nem csak romániai sajátosság, olyan országokban is alkalmazzák, ahol nem voltak bezárva az iskolák, és nem vezetett a fertőzéses esetek megnövekedéséhez. Nincs értelme olyan szabályokat hozni, amelyeket nem lehet betartani

– fejtette ki csütörtökön a sajtónak Sorin Cîmpeanu.

Az óvodások és kisiskolások – előkészítőtől negyedik osztályig – lesznek azok, akik mindhárom forgatókönyv esetén járnak majd óvodába, iskolába, egészen addig, amíg az adott településen hat fölé emelkedik a fertőzöttségi arány. Kovács Júlia, Maros megyei magyar óvodásokért felelős szaktanfelügyelő megkeresésünkre elmondta, nagyon várják a rendelet végleges formáját, de csütörtök délelőtt még dolgoztak rajta a minisztériumban, ezért azután lesz csak hivatalos, miután végérvényesen kiegyezik a két minisztérium, és mindkét miniszter aláírja.

„Ezen a héten eldől, most minden igazgató kivár, és gondolkodik azon, hogy miként lesz a kezdés. Abból indulunk ki, hogy ha nem változott nagyon sok az őszi szabályokhoz képest, akkor mennyit könnyítenek vagy szigorítanak most. Fontos tudni, hogy az óvodák nyitnak bármilyen forgatókönyv szerint is történjen a kezdés, és szeretettel várnak minden gyereket” – fogalmazta meg a szaktanfelügyelő.