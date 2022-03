Helyreállítják idén a Zsögöd utca megviselt burkolatát

Idén helyreállítják Csíkszeredában a Zsögöd utca megrongálódott, megsüllyedt burkolatát, úgyszintén a járdát is – tudtuk meg. A több éve végzett munkálatok során többször is ástak az utcában, ez is látszik mostani állapotán, amelyet kifogásolnak a lakók.

Az elmúlt években végzett munkálatok hozzájárultak a rongálódáshoz • Fotó: Veres Nándor

Nemcsak az idő múlása, hanem a 2014-től kezdődően végzett munkálatok is megviselték Csíkszereda zsögödi városrészében a Zsögöd utcát. Kezdődött a szennyvízhálózat építésével, amelyhez mély árkok kiásására volt szükség, ezt követte később a gázvezeték cseréje, az is hasonló beavatkozást jelentett.

Az útburkolatot nemcsak hosszában kellett felásni, hanem a lakóházak csatlakoztatása érdekében keresztben is. Noha minden esetben megtörtént a helyreállítás, és az utólagos aszfaltozás, az aszfaltburkolat egy idő után helyenként megsüllyedt, akadályozva, megnehezítve a közlekedést. A Zsögöd utca forgalmas helynek számít, mivel itt lehet megközelíteni a templomot és a temetőt is. Az egyik itt lakó olvasónk is jelezte, már nagyon ideje lenne az útszakasz felújításának, amelyre több éve várnak, mert az úttest süllyedése zavaró. Miután két évvel a Zsögöd utcának a település szélétől a távolabbi lakóparkig vezető részét korszerűsítették, a városrészben élők is jó úton szeretnének járni.

A városnak kell beavatkoznia

A Zsögöd utcát a leginkább a gázvezeték cseréje után végzett nem megfelelő helyreállítás viselte meg, annak nyomán süllyedt meg az úttest – mondta kérdésünkre Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, aki a helyszínen is tájékozódott az állapotokról. Hozzátette,

idén a nyári útkarbantartásra elkülönített összegekből mindenképp beavatkoznak ezen az útszakaszon is, ahol már minden jótállási időszak lejárt a korábban elvégzett munkálatok után,

így a gázvezetékcseréé is, ezért a kivitelező már nem szólítható fel a javításra. Az úttest tervezett helyreállítása mellett a Zsögöd utca járda is javításra szorul, ezt szintén befoglalják a nyár folyamán tervezett munkálatokba – tudtuk meg.