Hatalmas az igény az elővigyázatosságból használható maszkokra

Az utcán védőmaszkban megjelenők nagy arányban nem orvosi maszkot hordanak. Egyszerű az oka: nincs belőle • Fotó: Pinti Attila

A TulipArt Design táskák varrásával foglalkozik. „Nemrégiben érkezett hozzánk felkérés, hogy nem varrnánk-e maszkokat egy egészségügyi egység számára” – mesélte Bene Zsófia, a kreatív műhely tulajdonosa. A közeli ismerőstől érkező megkeresés azon alapult, hogy kötelezővé tették a védőmaszkok használatát az egységben, és már akkor hiánycikk volt az eszköz. Alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, így jelenleg eladásra is kínálnak termékeket. A megrendelők köre változó.

Vállalkozások rendeltek nagyobb mennyiségben az alkalmazottak számára, de magánszemélyek is vásárolnak kisebb-nagyobb tételben.

Választék is van, színes és fekete anyaggal is dolgoznak. Mint mondta, kezdetben a fekete maszk esetében préselt műanyagból dolgoztak, mivel az nagyobb biztonságot nyújt, de idővel ugyanezt az anyagot használni kezdték más színek esetében is. A számokra kitérve, vannak segítségei is, akikkel

nagyjából kétszáz maszkot tudnak napi szinten elkészíteni.

Kiemelte, a préselt anyag megléte a legfontosabb, továbbá, ha netán nem egy használatra tervezik, hatvan fokon ki is lehet mosni őket. „Nyilván ebből is trend lett, kinek a színes, kinek a pöttyös, kinek a macis tetszik inkább” – osztotta meg tapasztalatait Bene Zsófia.

Miklós Kata szintén a kézműves táskák és pénztárcák híve. Mint mondta, ő csakis bőrrel dolgozik, a maszkok készítésére való áttérést pedig az igények alakították ki. „Jelenleg teljesen szüneteltetem a korábbi profilomat, a védőmaszkokból nem is tudunk annyit készíteni, amennyi valójában kellene” – vázolta. A reklámozásra nem kellett nagy hangsúlyt fektetnie: két közösségi oldalon megjelent kiírás után özönlöttek az érdeklődők, emellett az egyik városi gyógynövénybolt és fűszerkereskedésben is megtalálhatóak a maszkjaik. Ők

a maszk külső felét pamutból készítik, de a belsejéből szintén visszaköszön a préselt szűrőanyag.

„Megfeszített tempóban napi kétszáz maszkot sikerül készítenünk, de az már a nyolcórás munkaprogramot meghaladja” – mutatott rá Miklós Kata, akinek a védőmaszkjai szintén moshatók magas hőmérsékleten.