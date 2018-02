Hat új autóbusz is „kijött volna” az ingyenkoncertek árából

Koncz Zsuzsa 59 ezer lejért lépett fel egy várbeli rendezvényen 2016-ban • Fotó: Boda L. Gergely

Összehasonlításképp ebből az összegből hat új autóbuszt lehetett volna vásárolni, vagy megnövelni a marosvásárhelyi diákok érdemösztöndíját (erre a város évente fél millió eurót költ).

A több oldalas összesítésből, amelyet a marosvásárhelyi városháza adott ki a politikusnak, benne vannak a január és december között szervezett kulturális és szórakoztató rendezvények és az is, hogy egy-egy művésznek mennyit fizetett a városháza a marosvásárhelyi fellépésért.

Az adatok tanulmányozása közben kiderült, hogy nem Andrának a 47 ezer lejes gázsija volt a legnagyobb, voltak ennél nagyobb kifizetések is. 2016-ban a Holograf együttes két koncertet is tartott Marosvásárhelyen, s mindenikért 51 ezer lejt fizetett a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal. Ennél is nagyobb gázsit kapott Horia Brenciu és csapata, ők 68 122 lejt számláztak ki a polgármesteri hivatalnak.

Loredana Groza sem hagyta alább, az adófizetők pénzéből 76 ezer lejt fizettek ki másfél órás fellépéséért. De Cristi Miculescu és az Iris járt a legjobban, mert nekik a marosvásárhelyi városháza 94.581 lejt fizetett ki. A magyar eladók jóval kevesebben voltak és kevesebbet is kaptak, de azért számottevő a számukra kifizetett összeg is. Például Koncz Zsuzsa 59 ezer lejért lépett fel, a Zanzibár együttes 36 306 lejt számlázott ki, Bródy János pedig 29 ezer lejért lépett fel a Kultúrpalotában. Van egy összesített jegyzék is, amely szerint az Edda, Csepregi Éva, V-tech, Desperado és Pap Peti Junior fellépéséért a közvetítő irodának 132 729 lejt fizettek ki. A Hungarian Studio Orchestra 152 ezer lejért lépett fel Marosvásárhelyen, míg a 100 tagú cigányzenekar gázsija 108 698 lej volt.

2017-ben is hasonló összegeket osztottak szét, sok ismerős arc visszatért a városba, ingyenkoncerteket tartani. A Gașca Zurli egy hónapon belül kétszer volt Vásárhelyen, egyszer gyermeknapkor, akkor a gázsijuk 33 231 lej volt, az állatkert napján pedig szintén Marosvásárhelyen szórakoztatták a gyerekeket 33 323 lejért. De nemcsak ők voltak, akik több mint 50 ezer lejt felvettek, hanem például Smiley, aki másfél órás koncertért kapott 51 479 lejt, vagy a Holograf, aki szintén ugyanannyit kapott. Pár ezer lejjel több volt a gázsija Stefan Hruscának, aki a karácsonyi koncertjéért 57 120 lejt vihetett haza. A tavalyi év magyar fellépői is jóval kevesebben voltak, mint a románok, körülbelül egynegyedét teszik ki. A P. Mobil és a Kormorán fellépése került a legtöbbe, mindkét együttes 42 ezer lejt kapott. Jakab Csaba 35 343 lejért koncertezett, míg Oláh Gergő meg kellett elégedjen 20 755 lejjel.