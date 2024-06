Háromszéki strandkörkép: a bőség zavara nélkül válogathatunk

Háromszéken is tombol a hőhullám, a forró napokon természetesen sokan vágynak hűsölni. A felfrissülésre azonban kevés helyen kínálkozik lehetőség: míg egy strand bezárt, mások drágultak, a gyógyfürdők pedig jócskán hagynak kívánnivalót maguk után. Cikkünkben az idei nyáron elérhető szabadtéri fürdőzési lehetőségeket szemrevételeztük.

Farkas Orsolya 2024. június 28., 11:232024. június 28., 11:23

Körképünk során csakhamar kiderült: Háromszéken is keresheti az ember az újdonságokat, csak éppen találni nem fog. A kézdiszékieknek továbbra is Bálványosfürdő gyógyvizei állnak rendelkezésükre, a sepsiszékiek a megyeközpont városi strandjára, a merészebbek a sepsibesenyői tóhoz látogathatnak megmártózni, Rétyen azonban legfennebb csak sütkérezni lehet. A sokak által vágyott, sepsikőröspataki bányatóban való fürdőzésre úgy tűnik, várni kell még egy jó ideig. Az erdővidéki Barót városában a strand kérdésében továbbra sincs haladás, hűsölni már csak az uzonkafürdői, jobb napokat is látott gyógyfürdőben lehet, ezzel szemben a „holland” strand idén biztosan nem nyit már ki. Bálványosfürdő fogadja az üdülőket Felső-Háromszéken mostanra sem változott a kínálat. Fortyogófürdő, amely egykor még a környékbeliek gyógyközpontja volt, magánkézbe kerülése után sem nyerte vissza régi fényét, medencéi üresen állnak. A városban viszont történtek előrelépések az elmúlt időszakban, a kézdivásárhelyi uszoda építése ugyanis hosszú évek munkája után végre lendületet vett. Mivel azonban a létesítmény vélhetően csak 2026-ra fog elkészülni,

úszásra, hűsölésre csak Bálványoson van lehetőség, a felújított Csiszár-ürdő medencéiben.

A nemrégiben felújított Csiszár-fürdőn június 16-án kezdődött a szezon, a hideg fürdőket, a meleg vizes dézsákat, szaunákat, mofettákat a tavalyinál 10 lejjel drágábban, 30 lejes napijegy megvásárlásával lehet használni naponta 9 és 19 óra között.

A Csiszár-fürdőn meleg vízű dézsákat és szaunákat is igénybe vehetnek a vendégek Fotó: Csiszár fürdő Facebook-oldala

Nyolc fürdőmedencével, hét ivókúrára alkalmas forrással várják a vendégeket. A Csiszár-fürdőhöz az üdülőtelepről induló gyalogösvényen lehet eljutni 15–20 perc sétával. Drágának tartják a megyeszékhely strandját A sepsiszentgyörgyi városi strand késve, június 21-én nyílt meg. A létesítmény olimpiai méretű úszómedencével, egy élménymedencével, csúszdákkal, gyermek- és tanulómedencével szolgál a vendégeknek, mindezt

egy felnőtt számára hétköznaponként 58, hétvégente 72 lejért kínálja.

A korábbinál magasabb árakat a lakosság is szívre vette, véleményüknek a közösségi médiában is hangot adtak, de ehhez hozzá kell tennünk: kiskorúaknak, 60 év fölöttieknek, fogyatékkal élőknek, nagycsaládos kártyával rendelkezőknek és a helyi lakosoknak járó Sepsi Carddal kedvezményes belépést tesznek lehetővé a működtetők, továbbá bérletvásárlásra is van lehetőség.

Kovászna megye egyetlen „igazi” strandja a sepsiszentgyörgyi Fotó: Antal Árpád/Facebook

Sepsiszéknél maradva megemlíthetjük a Besenyői-tavat is, amelybe

bemerészkedni ugyan csak saját felelősségre lehet, de nem ingyen.

Az üzemeltető magáncég a felnőttektől 10, a fiataloktól 5 lejt kér el a tóban való fürdőzésért, de több pénzért cserébe lehet parkolni, sátorozni és halászni is.

A Besenyői-tóban elvileg nem szabadna úszni, de sokan így is bemerészkednek Fotó: Tuchiluș Alex

A Rétyi-tó ezzel szemben mára már használhatatlan: a községházán való érdekléskor kiderült, a tó már kiszáradóban van. Nem csoda, ugyanis alig-alig táplálta azt a patak, és már évekkel ezelőtt elszaporodtak benne a hínárok is. A tavat körülölelő idilli környezet hiába maradt meg tehát, Rétyen többé nem lehet úszni. Kihasználatlan a kőröspataki bányató Csaknem tíz évvel ezelőtt megkezdődött a harc a bányató tulajdonviszonyának ügyében, amely Sepsikőröspatak és Árkos község határán helyezkedik el. A Háromszék napilap 2018-ban megírt cikke szerint az egykori szénfejtőt elindító ploiești-i vállalat kétséges tulajdonjoga, továbbá a gazdasági minisztérium hozzáállása sem segített előrébb vinni az ügyet, patthelyzet alakult ki. Ha sikerülne rendezni a jogvitát, a 250 hektáros terület 80–20 százalékban kerülne a két község tulajdonába, Sepsikőröspatak javára. Kisgyörgy Sándor, a település polgármestere kérdésünre elmondta:

azóta sem sikerült előrébb lépni, de nem adják fel azt, ami őket illeti.

A bányavállalat ellen csődeljárás indult, felszámolóbiztos kezébe került, az önkormányzatok most azért harcolnak, hogy ne kerüljön idegen kézbe a terület. „Reméljük, hogy idővel előrébb tudunk lépni. A végsőkig kitartunk mellette” – szögezte le Kisgyörgy Sándor. Ha egyszer véget ér a huzavona, i

fjúsági szabadidőközpontot alakítanának ki a tónál,

és vízi sportlehetőségeket teremtenének. Erdővidéken nincs sok választás Idén sincs lehetőség Barót strandján fürdőzni, a medence üresen áll, hosszú évek óta. Benedek-Huszár János szerint jelenleg a megkezdett beruházások élveznek prioritást (új szennyvízhálózat Baróton, Bodoson és Bibarcalván, a kórház udvarának rendezése és még sok más), a pénzügyi keret most erre elegendő. A fedett uszoda, amelynek létrejötte szintén évek óta kérdéses, az Országos Beruházási Társaság (CNI) támogatásával kellett volna létrejöjjön, de a társaság tavaly májusban leállította az országos programot. Hirdetés Ugyanakkor a régen még sokak által látogatott bibarcfalvi fürdő állapota sem javult, ebben a tekintetben sem történik idén előrelépés.

Fürdőzési lehetőségekre tehát idén sem szánnak,

ezzel szemben tizenhét elindított pályázatra koncentrálnak jelenleg Baróton, a pénzkeretet a lehető leghasznosabb célra fordítják az elöljáró szerint. Uzonkafürdő maradt tehát csak az erdővidékieknek, ám itt is egyetlen, kétes állapotban lévő hideg vizes gyógyfürdőben lehet megmártózni. Régen meleg fürdőt is létesítettek, ez azóta tönkrement, ma csak a nyomát látni.

Néha feljavítják, de így is csak árnyéka önmagának az uzonkai hideg fürdő Fotó: Farkas Orsolya

Bocskor László, az üdülőtelep karbantartásáért felelős nagybaconi közbirtokosság elnöke elmondta: valójában öt közbirtokosság kezében van Uzonka, a fürdőről viszont nem mondtak le, jelenleg

pályázati lehetőséget keresnek a feljavítására.

A település azonban egy másik, messze-földön elhíresült strandot is kínált a kirándulóknak, de tavaly augusztusban bezárt, idén pedig már ki sem nyitott. Eladó a holland strand A kétezres évek elejétől Uzonkafürdőt nemcsak hagyományos gyógyvizei, hanem az újdonságai miatt is kedvelték a turisták. A „holland” strandként emlegetett, Camping the Valley névre keresztelt tábort valóban holland származású házaspár hozta létre 2004-ben, de a vállalkozás többször is a csőd szélére jutott, legutóbb 2023-ban, amikor

egy fogyasztóvédelmi ellenőrzés után végleg bezárt.

Mircea Buhlea Călin 2015 óta társtulajdonos feleségével együtt – elmondása szerint – az összes ráfordítható pénzt elköltötték, de ez alkalommal nem sikerül megmenteni,

fizetésképtelenné váltak, most ingatlanközvetítővel adnák el a kempinget.

Tavaly még telt ház volt, a megye minden részéről érkeztek fürdőzők, de a külföldiek körében is elterjedt a híre, Belgiumból, Németországból, Lengyelországból és Hollandiából is érkeztek táborozók.

A „holland” strand sokak kedvence volt Fotó: Mircea Călin archívuma

A minőségi, holland szűrőrendszerrel ellátott medencében sok gyermek az úszótáborok során tanult meg úszni, a társtulajdonosok, akik sporttanárok voltak korábban, ebben is segítették az oda látogatókat. Emelett igénybe vették a medencét olyanok is, akik csak egy délutánra látogattak el a strandra, mert a tulajdonosok erre is nyújtottak lehetőséget.