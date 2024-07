Sokat spóroltak a napelemparkokkal

„Onnan kezdeném, hogy az energiakrízis mindenkit hátrányosan érintett, minket azonban még annál is rosszabbul, még idén is kaptunk 561 ezer lej körüli villanyszámlát” – vezetett vissza a kezdetekhez a vállalatvezető.

Az áramfogyasztásunk nem csökken, és nincs is ahogy csökkenjen, hiszen sok helyen épült és épül most is víz- és szennyvízhálózat, amelyet átvettünk, átveszünk, itt a szivattyúk és a szennyvízátemelők áramigénye mindenképp nagy. Kevesen tudhatják, de a vidéki hálózatok működése akár kilencszer is többe kerül, mint a városiaké, hiszen a fogyasztók távol vannak egymástól.