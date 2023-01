Személyes élménnyé tenni a könyvet – ez a Bod Péter Megyei Könyvtár egyik célkitűzése

Végezetül egy dicséretet is megfogalmazott munkatársai irányába: „Aminek örvendek, az a lelkesedésük, találékonyságuk, és ez lehet a járvány, a két év elszigeteltség hozadéka is, amikor az adott helyzetben fel kellett találnunk önmagunkat. Ez a lendület átszármazott a tavalyi év munkájába is, minden elismerésem ezért a kollégáimnak.

A legnépszerűbb könyvek



Az ifjúsági és gyerekirodalmi művek vezetik a Bod Péter Megyei Könyvtárból tavaly legtöbbet kölcsönzött könyvek listáját. A 0-7 éves korosztály kedvencei a leporellók, képeskönyvek, foglalkoztatók, és akárcsak az előző években is, a Bogyó és Babóca-sorozat, Marék Veronika könyvei vezetik a kölcsönzési listát. A 7-11 évesek a kalandos, képregényes könyveket keresik, mint Berg Judit Rumini-sorozata, az Egy ropi naplója-, valamint az Egy zizi naplója-sorozatok, de a Harry Potter-könyvek is még mindig nagyon népszerűek. A 12-18 évesek kedvencei között sok kortárs, magyar írók műve szerepel, pl. Leiner Laura, Wéber Anikó, de Rick Riordan könyvei is kelendőek. A fiatal felnőtteknek szánt (kb. 30 éves korig), vagyis Young Adult-könyvek toplistáját a romantikus és fantasy regények vezetik, Colleen Hoover, Sarah Dessen, Leigh Bardugo könyvei, Rupi Kaur versei, de Almási Kitti, Orvos-Tóth Noémi, Feldmár András és Csernus Imre könyveit is sokan lapozzák. A 30-60 éves korosztály kölcsönzési listáján gyakoriak Margaret Atwood, Tompa Andrea könyvei, illetve Visky András Kitelepítése, ezen kívül romantikus történelmi regények (pl. Fábián Janka, Karády Anna művei), a szórakoztató irodalom (pl. Guillaume Musso munkái) és Máté Gábor pszichológiai munkái keresettek. Az idősebb korosztály az életrajzokat (pl. az angol királyi családról szólók), a skandináv krimiket és a történelmi romantikus regényeket szereti (pl. Philippa Gregory Tudor-sorozata).