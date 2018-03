Három község kivételével mindenhol lesznek nagyobb infrastrukturális fejlesztések Maros megyében

Az idő felmelegedésével megyeszerte elkezdődnek az útjavítások • Fotó: Sándor Csilla

Nem csak a leghatékonyabb önkormányzatok közt találni RMDSZ-többségű települést; a megye egyik legnagyobb és egyik legkisebb községe, amely még csak nem is pályázott, szintén a „tulipános csapathoz” tartozik. Ugyanígy az egyetlen elutasított pályázó község élén is RMDSZ-es polgármester áll.

Sokkal kisebb a víz- és szennyvízhálózat kiépítésére letett projektek száma. Az óvodák, iskolák, orvosi rendelők korszerűsítésére vonatkozó kérvények szinte el is vesztődnek a pályázathalmazban. Kérdésünkre, hogy a polgármesterek egy része miért ragaszkodik az utcák leaszfaltozásához még mielőtt az ívó víz- és a csatornahálózatról gondoskodna, Antal Zoltán pályázati szakember kifejtette, hogy ez számára is talány.

Építőtelep lesz Marosvásárhely

Mint korábban beszámoltunk róla Marosvásárhelyen is számos munkálatot fognak elvégezni a PNDL alapból. Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere lapunknak adott interjújában kihangsúlyozta, hogy komoly infrastrukturális beruházások lesznek az idén, több helyszínen lesznek utca- és járdajavítások és számítani kell arra, hogy építőteleppé válik a város. Az alpolgármester arra is kitért, szívügyének tekinti a Székelykakasd felé vezető Március 8. utca ügyét,de mindenképp sort kerítenek a lakónegyedekben levő kisebb utcák, járdák felújítására is. Az iskolák korszerűsítését is részben kormányalapokból fogják megoldani és a Maros híd teljes felújítása is ilyen alapokból fog elkészülni. Azonkívül a közszállítás teljes korszerűsítésére is pályázaton nyert pénzekből akarják megoldani.