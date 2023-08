Három fővezetéktörés két nap alatt Székelyudvarhelyen

Így, a már amúgy is lecsökkent tározó és a félkapacitásos működés vezetett oda, hogy annyira leürültek a tározók, hogy el kellett zárni a kimenő vizet. Most töltjük újra, miután megjavították a szállítóvezetéket” – fogalmazott a vízszolgáltató vállalat székelyudvarhelyi képviselője.

A kórház nem maradhatott víz nélkül



A székelyudvarhelyi kórházban nem okozott gondot a városban kialakult vízellátási probléma, az ilyen stratégiai fontosságú létesítményeknek ugyanis kötelezően kell legyen alternatív vízforrása, azaz saját víztározója. „Szerződésbe is van foglalva az olyan típusú intézmények esetében, amelyeknek úgymond egyedi a tevékenysége – legyen az kórház, műveseközpont vagy akár bizonyos ipari létesítmények –, hogy azok kötelesek a saját maguk technológiai ellátáshoz szükséges vizet minimum 24 órára tartalékolni. Tudomásom szerint a kórház rendelkezik ilyen rendszerrel, és nem is kaptunk olyan jelzést, hogy ilyen jellegű gond lett volna” – közölte kérdésünkre Izsák Attila Levente. Megkeresésünkre Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi kórház szóvivője is megerősítette, hogy nem voltak vízellátási gondok az egészségügyi intézményben, mint mondta, enyhe nyomáscsökkenést tapasztaltak csak a kórházban, a tartalékolt vizet szinte nem is kellett igénybe vegyék.