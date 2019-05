Hagyományőrző nap a Salamonban: főszerepben a körtánc és a székely csavaros észjárás

A körtánc felemelő élmény a résztvevőknek és közönségnek is • Fotó: Keresztes Zoltán

A hagyományőrző nap jellegzetessége még, hogy az iskolai osztályok „múzeumokat”, alkalmi kiállításokat rendeznek. Többnyire valamilyen hagyományos mesterség, népszokás vagy éppen a felmenők sorsát meghatározó történelmi, társadalmi események ihletik meg ezeket a bemutatókat. Idén is volt például esztena, sütés-főzés, táncház, vagy a kötelező katonáskodást is megidézték, de ezúttal a székely csavaros észjárásnak, szójátékoknak, szólásmondásoknak volt kiemelt szerepe.

Több osztály is vetélkedőt szervezett, amelyeken kiállított tárgyakról kellett kitalálni, hogy melyik szólást, szót, vagy szófordulatot, többértelmű és ennél fogva nyilván humoros kifejezést jelképezik, mutatják meg. Elmondható a fiatalokról: igencsak kreatívak és őrzik a csavaros székely észjárást. Lakatos Mihály igazgató az ünnepélyes megnyitón is felhívta a figyelmet: a vetélkedések is a hagyományainkhoz tartoznak. Ezt egy anekdotával illusztrálta: „amikor az egyszeri székely a faragómesterrel egyezkedett, hogy milyen is legyen a kapuja, csak annyit mondott: mindegy, csak a szomszédénál szebb legyen”.

2008-ban Rokaly József történész kutatómunkája nyomán jelent meg a Gimnázium első száz évének monográfiája. Tíz év elteltével az iskola tanári közösségéből szerveződött össze az a munkacsoport, amely újabb monográfiát állított össze, amely a 2008 óta eltelt évek történéseit összegzi. Ennek bemutatása is megtörtént ezen a napon. Fontos megállapítani, hogy a Salamonos diákok nem csak a hagyományt őrzik, nem csak a múlt értékeinek ápolásáról szól ez a nap. Lakatos Mihály szerint hetekig készülnek tanárok, és diákok egyaránt, és nem hangzik el egyszer sem, hogy nincs értelme, nem érdemes...