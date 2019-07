Ha újra itt a nyár, és meleg az idő – nyári allergiás körkép (x)

Hazánkban az egészségügy több sebből vérzik, ez mindennapi életünk része – viszont kevesen tudják azt, hogy sok, fejlettebb nyugati országot megelőzve Romániában létezik önálló, allergológusi képzés (példának okáért pl. Magyarországon vagy Dániában egy másik alapszakra építenek rá pár hónap továbbkézpést), melynek során a szakorvos öt éves célzott tréning után elláthat gyermek és felnőtt allergológiai eseteket. Nyilván nem hasonlítható össze egy, a témában több évet formálódó szakember felkészültsége egy pár hónapos kurzust elvégző más szakorvosi ellátásban dolgozó orvoséval, aki allergológiával is foglalkozik. A jól működő országos allergológiai társaságunk (RSACI) és az Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaságunk (EAACI) folyamatos továbbképzési lehetőségeket nyújt a szakmában fejlődni kívánó allergológusoknak.

Tekintve, hogy ilyenkor a megszokott környezet és táplálkozási szokások teljesen átalakulnak, rengeteg mindennel jön érintkezésbe a szervezetünk, ártalmatlan kiütések jelenhetnek meg, melyek okára utólag nehéz rávilágítani, amennyiben egyszeri epizód nem is feltétlenül szükséges. Sokszor okozhat bőrtünetet maga a nagy napozás, a (hideg vagy meleg) tengervíz, a naptejünk vagy a megváltozott étkezés.

Allergiás tünetek jelentkezhetnek eleve ismert, kezelt beteg esetében, viszont kellemetlen allergiás tüneteket mutathatnak olyan személyek is, akik máskor nem küszködnek hasonló problémákkal.

El kell különíteni a darázs és a méh csípés allergiát, együttes előfordulásuk is lehetséges.

Légutak gyulladási fokának vizsgálata – FeNO – légutakból kilélegzett NO mérése: egyszerű, fájdalommentes és perceken belüli eredményt ad. A kilélegzett NO emelkedett értéke légúti gyulladásra utal, indirekt markere a leggyakoribb krónikus légúti gyulladásnak, az asztmának.

Légzőszervek vizsgálata – mivel az allergiás szénanátha asztma kialakulásának rizikófaktora és ez a nyálkahártyák allergiás gyulladásos megbetegedése, amennyiben légzőszervi panaszok állnak fenn, a pácienseket kivizsgáljuk ebbe az irányba is

Allergia kimutatása a tüneteket kiváltó ok azonosítására. Ez történhet bőrteszteléssel (prick teszt), az eredmény gyors és fájdalommentes, feltétele, hogy a beteg pár nappal előtte ne szedjen antiallergiás kezelést. Amennyiben a bőrteszt nem kivitelezhető, vérből, allergiás ellentestek kimutatása révén azonosítjuk az allergiás szénanátha vagy allergiás asztma kiváltó okát. Fontos, hogy ilyenkor ne a beteg kérje a laborban a panelt, hanem hagyja szakorvosra a kivizsgálás felírását és az eredmény kiértékelését!

Olyan is előfordulhat, hogy hiányoznak az allergiás rhinitiszes tünetek, csak az állandó, nyári száraz köhécselés, vagy mellkasi sípoló légzés dominál, gyermekek esetében visszatérő zihálás (wheezing recurent), éjjeli köhögő rohamok. Sajnos ezek leggyakrabban kivizsgálatlan és kezeletlen allergiás állapotot takarnak.

Az asztmás betegek közel 80–90 százaléka egyúttal allergiás is, viszont csak kis százalékuk tud róla vagy kap rá megfelelő kezelést. Az asztmás megbetegedés tüneteit jellemzően a hideg levegő, köd, vírusos betegségek (megfázások télen), fizikai megerőltetés súlyosbítja, így

Téves elképzelés, hogy csupán a kora tavasz számítana allergia szezonnak, mint ahogy az a megfogalmazás is, hogy a páciens „pollen allergiás”.

Ennél sokkal zajosabban nyilvánul meg a pollenek és kinti penészgombák okozta szénanátha, heves orrfolyással, könnyezéssel, kötőhártya gyulladással (a beteg gyakran szemész vagy fül-orr-gégész szakorvoshoz fordul) akár asztmaszerű légzési nehézségek is felléphetnek. Az allergiás szénanátha csökkenti az iskolai vagy munkahelyi teljesítőképességet, koncentrációt, az alvás minőségét.

Erdély bizonyos területein ma is hiánycikknek számít az allergológus szakorvos, viszont érdemes kimozdulni a háziorvosunk vagy más, nem allergológus szakorvos nyújtotta kezelési lehetőségekből,

mert rengeteg új terápiás újdonság és remek eredmények vannak ezen a téren. Mindig tájékozódjunk az adott szakember valódi kompetenciáiról, mert ahogy a mondás is tartja, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve – az allergiás megbetegedésekhez mindenki IS ért egy kicsit, s szívesen hozzászól, de ez nem mindig vezet a legjobb eredményhez, s az idő múlása nem a beteg javára történik.

Ne feledjük, attól, hogy nem veszünk tudomást allergiás problémánkról, még létezik, sőt, kezeletlenül sok bajt okozhat nekünk és a körülöttünk élőknek egyaránt. Napjainkban a legtöbb allergia gyógyszeresen kontrollálható, némelyikük allergén specifikus immunoterápiával sikeresen gyógyítható.

Dr. Albert Kinga

Dr. Albert Kinga

Allergológus és klinikai immunológus szakorvos

Albert Optimun Medicals, Sepsiszentgyörgy, 0267-318786

www.optimun.ro

