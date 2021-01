Ha minden jól megy, két év múlva új óvodába járhatnak a homoródszentmártoni gyerekek

Ide építkeznének. A tervek szerint két év múlva készül el az óvoda • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az elmúlt években folyamatosan változtatni kellett a helyi óvoda székhelyét, hiszen nincs olyan épület a községben, amely a célnak megfelelően lett volna kialakítva – fejtette ki lapunknak Jakab Attila homoródszentmártoni polgármester. Mint mondta, ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy a 21. századi előírásokat szem előtt tartva építenek új óvodát,

Négy tanterem

A közel hárommillió lejes összértékű beruházás részeként egy 532 négyzetméteres óvodát építenek, amelyben a megfelelő mellék- és raktárhelyiségek mellett négy tanterem is lesz. A polgármester szerint,

noha jelenleg csak közel harminc óvodás van a községközpontban, a több tanterem mégis indokolt, hiszen a demográfiai adatok szerint növekvőben a gyereklétszám.

Az épület egyébként napközivé is alakítható idővel, ha lesz rá igény. Jakab arra is kitért, hogy az udvaron egyebek mellett játszóteret, parkot és egy kis sportpályát is létrehoznak.