Gyógyszerárak elszámolása: mekkora a késés és az elmaradás?

Működési problémák az elektronikus rendszerben

Múlt hét közepén újból elérhetetlenné vált az egészségügyi szolgáltatók számára az elektronikus egészségügyi platform, amelyben az egészségbiztosítási rendszer keretében elvégzett egészségügyi szolgáltatásokat hitelesítik. A platform azóta is akadozva működik, az egészségügyi szolgáltatók körében pedig aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy megkapják-e a szolgáltatások ellenértékét, ha nem tudják hitelesíteni azokat. Kérdésünkre Duda Tihamér elmondta, ilyen esetekben a szolgáltatók offline vezethetik be a rendszerbe a recepteket és az elvégzett szolgáltatásokat, majd amikor a rendszer újra működőképessé válik, fel tudják tölteni az adatokat. Amikor huzamosabb ideig tart a kiesés – volt a múlt hónapban is egy – akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke rendeletet ad ki, amellyel meghosszabbítja a jelentési határidőket azért, hogy az elvégzett szolgáltatásokat le lehessen jelenteni – mondta a megyei egészségbiztosítási pénztár vezetője. Ez történt most is, így nem fordulhat elő az, hogy az egészségügyi szolgáltatók a kiesés miatt nem tudják időben lejelenteni az elvégzett szolgáltatásokat, és így nem kapják meg azok ellenértékét – erősítette meg kérdésünkre Duda Tihamér. „Mindenképp kellemetlen helyzet ez a szolgáltatóknak is, mert sokkal nehezebb így dolgozni, a pácienseknek is, mert türelmesebbek kell legyenek – mert ugye elmegy az orvoshoz, ott már probléma van, majd a gyógyszertárban is –, de át kell hidalni ezeket a helyzeteket addig, amíg a rendszer fel lesz újítva, illetve ki lesz bővítve” – fogalmazott a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója.