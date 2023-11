Egyre nehezebben tudják áthidalni az elszámolási késéseket a gyógyszertárak

„Múlt héten kiadtam egy gyógyszert, ami 16 800 lej. 35 lej profitom van rajta. Ha én azt a receptet most leadom, és a biztosítóház hét-nyolc hónap múlva kegyeskedik visszafizetni, kérdezem én, legalább egy csomag papírt tudok belőle venni?

Késve fizeti ki az egészségbiztosítási pénztár az ártámogatott gyógyszerek árát a patikáknak, így egyes, nagyon drága, de a beteg számára létfontosságú készítmények beszerzése már a gyógyszertárláncok patikáiban is nehézségekbe ütközik, ugyanis már azok sem tudják vállalni a gyakran több tízezer lejes költségterhet, amelyet csak hónapok múlva térít meg számukra az egészségbiztosítási pénztár. Az áldatlan helyzetet egy példával érzékeltette Melles Melinda, a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara elnöke.

Én helyben kell kifizessem a gyógyszert, ez nem úgy működik, hogy én is három hónap múlva fizetem, mert akkor nem kapok.

De nem tudom ezt a végtelenségig csinálni, ezért elmondtam a kedves betegnek, legyen az, hogy most két-három hónapig idejön, de utána legyen szíves menjen egy másik patikába, különben én rakhatom rá a lakatot a gyógyszertárra. Én

az alkalmazottaknak is felelősséggel tartozom.

Olyan beteg is van Hargita megyében, akinek 80 ezer lejbe kerül a gyógyszere, és járja a patikákat, olyat keresve, amely meg is tudja azt rendelni számára

Az elszámolási késések mellett a gyógyszerészek azt is nehezményezik, hogy

Lelkileg is megterhelő a helyzet a gyógyszerészek számára, derült ki a Melles Melinda által elmondottakból. A minap egy fiatal székelyudvarhelyi vesebeteg kereste fel a gyergyócsomafalvi gyógyszertárát – akinek a gyógyszere, négy ampullányi készítmény 2600 lejbe kerül – abban a reményben, hogy ott hozzájuthat. Lehet, hogy nem kellene ennyire beleélnie magát mások helyzetébe, de nem tud másként tenni, a gyógyszert pedig megrendelte, hiszen annak hiányában a betegnek leáll a veséje és meghal – mondott el egy másik történetet Melles Melinda.

Ők a pandémia idején sem zárhattak be, hiszen a betegeket a legnagyobb fertőzési hullámok idején is ki kellett szolgálni, az ágazatban évek óta tapasztalható problémákhoz is megpróbáltak alkalmazkodni, az állam mégis úgy kezeli a gyógyszerészt, mint egy bolti eladót, ez pedig nem méltányos – véli Melles Melinda.

A gyógyszerészek a helyzetet megelégelve szerdán a kormány épülete elé szerveztek tiltakozást egyebek között azt kérve, hogy