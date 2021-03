Gyergyószentmiklósi bevásárlóközpontnál járt egy medve

• Videó: Hargita Megyei Csendőrfelügyelőség

Kevéssel 6 óra előtt futott be a 112-es sürgősségi hívószámra a riasztás: egy férfi Gyergyószentmiklós északnyugati, Gyergyószárhegy felőli határában, a Nicolae Bălcescu utcában medvét látott. A helyszínre rendőrök, csendőrök, illetve a tűzoltóság elsősegély-nyújtó egysége sietett, miközben a Ro-Alert rendszeren is figyelmeztették a környéken lévőket a veszélyre. Az élelmet kereső kis termetű vadállatot a bevásárlóközpont közelében a hatóságiak megtalálták, majd lakott területen kívülre elűzték. A mintegy órán át tartó bevetés incidensek nélkül végződött – számol be közleményben a Hargita Megyei Csendőrfelügyelőség.