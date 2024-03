Gyergyói hokiszurkolók megmozdulása a koraszülöttek életesélyeinek javításáért

A gép mellett a csíkszeredai kórházba a koraszülöttek fizikai és idegrendszeri fejlődését segítő speciális babafészek csomagokat is juttatnak, de ilyen csomagok kerülnek Székelyudvarhelyre és Gyergyószentmiklósra is.

Romániában évente 20 ezer kisbaba érkezik a vártnál hamarabb a világra, és kevesebb mint felük éli túl a kritikus életkezdeti időszakot. Ez egy nagyon rossz arány, ennek a javulásához igyekszik hozzájárulni a szervezet.

A Plüss Kommandó Magyarországon már 33 klinikán van jelen, elismeri tevékenységüket a Semmelweis Klinika is. Az adomány átadásakor jelen volt Brance Orbán, a GYHK csapatkapitánya is, aki elmondta, örül, hogy részesei lehettek ennek a jótékonysági mozgalomnak is, ahogy korábban számos más hasonló akcióból is kivették a részüket. Ez így lesz ezután is, ahányszor csak tehetik – tette hozzá.