Gyerekfelügyeletet is biztosít a székelyudvarhelyi színház

A Vallomások című előadásra várják a szülőket, gyerekfoglalkozásra pedig a kicsiket • Fotó: Ádám Gyula/Háromszék Táncegyüttes

Csütörtökön este 7 órától mutatja be Vallomások című új táncelőadását az Udvarhely Néptáncműhely, az Antal József rendezte produkciót másnap is játsszák. Mindkét előadás a Tomcsa Sándor Színház bérteleiben is szerepel, csütörtökön a Tomcsa Sándor bérleteseket, pénteken pedig Kovács György bérlettel rendelkező nézőket, valamint a felszabadultan szórakozni vágyó szülőket várják a Művelődési Házba.

November 15-én, pénteken lesz ugyanis az első színházi gyermekmegőrző: Rózsa Sarolta foglalkozásvezető, Derzsi Réka rajztanárnő és Simó Hargita néptáncoktató várja a kicsiket a Művelődési Ház emeleti, oszlopos termébe, ahol valóságos gyerekkuckót alakítanak ki.

Hasznosan eltöltött idő

Aktívan eltöltött időre számíthatnak a kicsik: lesz mondókázás, néptánc és ritmusgyakorlatok, illetve kézműves-foglalkozások. „Korosztálytól függően olyan kézműves-tevékenységekkel várjuk a gyerekeket, amelyek a finommotorikus készségeket fejlesztik” – magyarázta Rózsa Sarolta. Így lesz fonalazás, gyöngyfűzés, illetve rajzolás is.

A foglalkozás ingyenes az aznapra érvényes színházbérlettel vagy színházjeggyel rendelkezőknek.

A helyek száma viszont korlátozott: a foglalkozásvezetők arra kérik az érdeklődőket, hogy az előadás előtt 24 órával jelezzék részvételi szándékukat a 0759-076461-es telefonszámon a foglalkozásvezető Rózsa Saroltánál.

HIRDETÉS

A foglalkozásokra egyébként 4 és 10 év közötti gyerekeket várnak, az előadás ideje alatt az inni- és nassolnivalóról is gondoskodnak a szervezők. „Arra kérjük a szülőket, hogy legkésőbb fél hétig hozzák be a gyerekeket. Illetve, mivel sokszor az előadás kilenc-fél tízig is elhúzódik, arról is gondoskodunk, hogy legyen hol megpihenniük a kicsiknek, ha elálmosodnának” – sorolta a foglalkozásvezető. A tervek szerint havonta legalább két előadás idején lenne gyerekfelügyelet a színháznál, a következő a Csíki Játékszín november végi, Mágnás Miska című vendégelőadása alkalmával lesz.

A Vallomások



Az előadás a Kárpát-medencei néptánchagyományok forgatós, csárdás táncanyagában folyamatosan tetten érhető nő és férfi viszonyrendszerének, minőségbeli különbségeinek taglalására, bemutatására vállalkozik. Antal József nemcsak rendezője a darabnak, hanem forgatókönyvírója és koreográfusa is.