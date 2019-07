Gálfi kitálalt: szerinte szabálytalanul váltották le Fülöp-Székely Botond • 2019. július 26., 17:33 • utolsó módosítás: 2019. július 26., 17:51 2019. július 26., 17:33utolsó módosítás: 2019. július 26., 17:51 HIRDETÉS Törvénytelennek tartja Gálfi Árpád, az MPP székelyudvarhelyi szervezetének élőről való leváltását, mert arról olyanok is szavaztak, akik akkor még jogilag nem voltak tagjai a pártnak. Mindemellett már tizenegyedik napja kéri a tisztújító ülésen készített jegyzőkönyvet, de nem kapta kézhez.

• Fotó: Barabás Ákos

Nyílt titok, hogy már több mint egy éve konfliktusban áll az elnökség négy tagjával, akiket a média gyűjtőnéven csak „Szász Jenő embereiként” emleget – közölte Gálfi Árpád pénteki sajtótájékoztatóján, amit az MPP székelyudvarhelyi székhelyén tartott. Rámutatott: az ominózus július 15-ei gyűlést megelőzően említett kritikusai 17 új tag pártfelvételi szándéknyilatkozatát bocsátották rendelkezésére. HIRDETÉS Ezeket a kéréseket jóhiszeműen pozitívan véleményezte – annak ellenére, hogy a politikai ellenfeleinek szimpatizánsairól és családtagjairól volt szó –, majd az alapszabályzatnak megfelelően továbbította a kéréseket a párt Hargita megyei vezetőségének.

• Fotó: Barabás Ákos

A legközelebbi helyi elnökségi ülésen – folytatta Gálfi –, ő maga is a helyi vezetőség elé terjesztette további 117 új tag jelentkezését, de ezt a kritikusai nem támogatták, mindezt egyetlen személy ellen felhozott „alaptalan” kifogásokra hivatkozva. Mivel a pártba való belépés végső soron nem tőlünk függ, továbbítottam a kéréseket az MPP megyei vezetőségéhez – magyarázta. Utóbbiak nem tartottak ülést a július 15-ei puccs napjáig, így nem is dönthettek sem a 17, sem pedig a 117 jelentkező felvételéről. A kérdéses 17 személy felvételéről ugyanis csak három nap múlva határoztak, amiről írásos dokumentumot is bemutattak a pénteki sajtótájékoztatón. Ennek ellenére bírálói és az általuk toborzott, de párttagsággal még nem rendelkező személyek megjelentek a már említett botrányos ülésen, ezért heves vita alakult ki a helyszínen. Végül a Gálfi Árpád szerint visszadátumozott és az aláírások szempontjából is hiányosnak mondható jegyzőkönyv alapján az országos pártelnök támogatta a felvételre várók ottmaradását.

• Fotó: Barabás Ákos

Ezt követően Gálfi állítása szerint levezette a legálisan összehívott, elnökségi beszámolókról szóló gyűlést, majd a tagok jelentős részével távozott. Mint mondta, nem tartotta etikusnak részt venni egy olyan szavazáson, ahol több olyan személy is jelen van, akik szerinte nem tagjai a pártnak, de egy szavazást eldönthetnek. Ezután váltották le őt elnökségi tisztségéből, amiről egy másnapi közleményből értesült. Azt feltételezi, hogy távozásuk után egy új jegyzőkönyvet nyitottak az ottmaradók, ráadásul egy nem székelyudvarhely hölgy jegyzetelt, megszegve a párt alapszabályzatát. Gálfi Árpád korrupciós ügyeket emleget Két ügyet is vizsgál Székelyudvarhelyen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be a helyi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülése előtt Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. Két ügyet is vizsgál Székelyudvarhelyen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be a helyi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülése előtt Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. Ez elmúlt napokban több vádat is felhoztak ellene kritikusai, egyebek mellett azt, hogy feljelentette kollégáit a korrupcióellenes ügyészségen. Ezt továbbra is visszautasítja Gálfi, hiszen csak az ügy kivizsgálását kérte. Azt is kifogásolták bírálói, hogy nem jól végzi a munkáját, illetve azzal is meggyanúsították, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) javára igyekszik átjátszani az MPP-t.

• Fotó: Barabás Ákos

Gálfi ezeket rágalomnak tartja. „Az MPP-be való belépésem óta egyszer sem követtem el a párt érdekével ellentétes cselekedetet. Arról nem tehetek, hogy polgármesterként bizonyos személyek és üzleti érdekek ellen hoztam döntéseket. Ennek ellenére ne tévessze össze senki az MPP értékrendjét és értékeit néhány ember üzleti érdekeivel – szögezte le. Az MPP Hargita megyei elnöksége szerint szabálytalanságok történhettek Gálfi Árpád leváltásánál Olyan új tagjelöltek is szavazhattak Gálfi Árpádnak a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi szervezete elnöki tisztségéből való leváltásáról akiknek a pártba való belépési kérelmét csak a tisztújítóvá vált közgyűlés után három nappal fogadta el a párt megyei szervezete. Olyan új tagjelöltek is szavazhattak Gálfi Árpádnak a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi szervezete elnöki tisztségéből való leváltásáról akiknek a pártba való belépési kérelmét csak a tisztújítóvá vált közgyűlés után három nappal fogadta el a párt megyei szervezete. Gálfi hangsúlyozta, az elmúlt tizenegy napban többször kérte az őt leváltó közgyűlés jegyzőkönyvét Mike Levente kérdéses módon megválasztott új elnöktől – szóban, elektronikus és postázott ajánlott levélben is –, ám ezt mindmáig nem kapta kézhez. Hasonló helyzetben van az MPP megyei elnöksége is, amely négy napja várja, hogy előkerüljön a jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet nem látva azt feltételezem, hogy az elnökség hét tagja közül csak engem váltottak le – közölte. Egy közleményből úgy értesült, hogy most már csak öt tagból áll a székelyudvarhelyi elnökség, amivel az a probléma, hogy elfelejtették leváltani Koffol Alfrédet és Bálint Mária Magdolnát, akiknek mandátuma idén szeptemberig szól, és Gálfival együtt távoztak az ominózus ülésről. Ők egyébként a sajtótájékoztatón is jelen voltak, és bár kétségeik vannak a tisztségüket illetően, továbbra is elnökségi tagoknak vallják magukat, hiszen nem váltotta le őket senki. Igazságtalanságnak tartják a történteket, a viták helyett megoldásra való törekvést javasoltak. Gálfi: „Én nem lopok, másokat sem engedek lopni” Közleményt jelentetett meg Facebook-oldalán Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a hétfői MPP-s tisztújító gyűlés, illetve a párt helyi szervezetén belül kialakult konfliktus kapcsán. „Én nem lopok, és ez nagyon sok embernek tetszik. Másokat sem engedek lopni, de ez már egyes érdekköröknek nem tetszik” – írja. Közleményt jelentetett meg Facebook-oldalán Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a hétfői MPP-s tisztújító gyűlés, illetve a párt helyi szervezetén belül kialakult konfliktus kapcsán. „Én nem lopok, és ez nagyon sok embernek tetszik. Másokat sem engedek lopni, de ez már egyes érdekköröknek nem tetszik” – írja. Gálfi úgy tudja, hogy kifejezetten az ő félreállításáról van szó, hiszen azon személyek többsége elnökségi tag maradt, akivel konfliktusa volt. Ezt csak tetézi, hogy egy olyan tagot is beválasztottak az elnökségbe, aki július 15-én még nem is nyert felvételt a pártba. Megjegyezte, már megtette a párt alapszabályzata által meghatározott lépéseket a leváltás ügyében. A felsoroltak miatt teljesen törvénytelennek, hiteltelennek és puccsnak tartja a leváltását. Azzal sem ért egyet, hogy magyar nem jelenthet fel magyart egy román hatóságnál. Én nem tudok máshol orvosolni egy felderített visszaélést, korrupciógyanús ügyet csak az állami hatóságoknál. Nem gondolom, hogy a nemzeti hovatartozása, a magyarsága bárkit is feljogosít arra, hogy kétes, gyanús ügyeket vagy bűncselekményeket nézzünk el neki – hangsúlyozta. Hozzátette, ő nem lop és másoknak sem engedi meg ezt.

• Fotó: Barabás Ákos

Kijelentette, most is hiszi, hogy az MPP-ben sokkal több a becsületes, tenni akaró ember, mint az ármánykodók és továbbra is a polgári párt értékrendjét vallja. Szeretné, ha mostani küzdelme eredményeként pártja továbbra is nyitott, közösségi érdekek mentén dolgozó szervezet maradna. Azután Szász Jenőről beszélt, aki szerinte azt terjeszti, hogy semmi köze a Székelyudvarhelyen történt eseményekhez, ám ő az ellenkezőjét tapasztalta. Kijelentette, ő mindvégig támogatta Szász Jenőt, amikor ő polgármesterség volt, és ugyanezt kérte saját megválasztása után, a történtek alapján eredménytelenül. „Én az igazság pártján, az igazság útján szeretnék tovább járni” – fogalmazott a pártja egy korábbi mottóját átalakítva. Leváltották Gálfi Árpádot Közgyűlés váltotta le hétfőn Gálfi Árpád polgármestert a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségéből. A tagok bizalmatlansági indítvánnyal éltek a korábbi tisztségviselő ellen. Az MPP országos elnöke helyeseli a történteket. Közgyűlés váltotta le hétfőn Gálfi Árpád polgármestert a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségéből. A tagok bizalmatlansági indítvánnyal éltek a korábbi tisztségviselő ellen. Az MPP országos elnöke helyeseli a történteket.