Gálfi ajánlatot tett az RMDSZ-nek

• Fotó: Beliczay László

„Felajánlottuk Kelemen Hunor elnök úrnak, hogy amennyiben a megfelelő, támogatásunkat is élvező szakembereket jelölnek befutó helyekre a parlamenti választásra, akkor minden igyekezetünkkel támogatjuk az RMDSZ-t, hiszen országos szinten a képviselet csakis az RMDSZ színeiben oldható meg egyelőre” – olvasható a polgármester Facebook-oldalán.

A csütörtökön közzétett közlemény szerint olyan személyeket nevesítettek, akik szerintük a Székelyudvarhely, illetve Udvarhelyszék érdekeit képviselnék a törvényhozásban. „A jelöltjeink nem szűk csapatunkból kerültek ki, hanem olyan személyekre esett választásunk, akik politikailag nem elkötelezettek és garantálják a harmonikus együttműködést. Ezen általunk javasolt képviseleten keresztül látjuk az igazi garanciát arra, hogy a jövőképünk megvalósítását szavatoló projektek kellő súllyal legyenek felvállalva Bukarestben is. Ezen személyek garanciát tudnak biztosítani arra, hogy a köztem és az RMDSZ közt megkötött egyezség az új mandátumban érvényben marad és számonkérhető lehessen négy év múlva. Ezzel el tudnánk kerülni azt a helyzetet is, amelybe a négy évvel ezelőtti, csupán írásos együttműködés nyomán kerültünk” – hangsúlyozza Gálfi a dokumentumban.

HIRDETÉS

A közleményben megállapítja, hogy az udvarhelyi emberek „azt akarják, hogy élhető, fejlődő térségben éljenek, ezért azt várják el jogosan tőlünk, hogy a jövőképünk megvalósítása érdekében együttműködésre törekedjünk a város és Udvarhelyszék érdekében. Készek vagyunk fátylat borítani a múltra és a választási kampányban ért sérelmekre, viszont úgy gondoljuk, hogy a szeptember 27-ei választások eredményeit és az udvarhelyszéki emberek érdekeit figyelembe véve Udvarhelyszéknek megfelelő képviseletre van szüksége minden szinten”. A dokumentumban nem esik szó a Gálfi által ajánlott jelöltek neveiről.

Együttműködési szándék helyi szinten

Az RMDSZ parlamenti képviseletének ügyéről történő tárgyalás a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) határozata szerint egyértelműen a szövetségi elnök és elnökség hatásköre, és jelenleg zajlik a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT), ott véglegesítik a parlamenti jelöltlistákat – mondta megkeresésünkre Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki területi szervezetének elnöke.

A széki RMDSZ képviselőiként ők már két ízben is megbeszéléseket folytattak az elmúlt hetekben Székelyudvarhely újraválasztott polgármesterével és csapatával, de az egyeztetéseken nem esett szó Gálfi Árpádnak a frissen nyilvánosságra hozott kezdeményezéséről, tehát a szenátori és egy képviselői hely betöltésére vonatkozó ajánlatról – tudtuk meg Bíró Barna Botondtól, aki ezzel kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy ez nem is tartozik a széki RMDSZ hatáskörébe. Az említett két egyeztetésen a térség és a város együttműködési lehetőségeiről, illetve arról folytattak megbeszéléseket, hogy miként tud együtt dolgozni a megyei és a helyi önkormányzat – erre a szándék mindkét fél részéről megvan.

A helyhatósági választások eredményét mi tudomásul vettük, és azt látom, hogy tudomásul vette Gálfi Árpád is, hogy a megyei tanácsosi listán Székelyudvarhelyen az RMDSZ kapta a legtöbb szavazatot, és a megyei tanácselnök tisztségére is. A városlakók úgy döntöttek, hogy Gálfi Árpádot és csapatát bízzák meg a helyi vezetéssel, a megyeivel pedig bennünket, és ezzel adtak is egy feladatot, hogy működjünk együtt. Meggyőződésem, hogy mindkét fél számára a város és a térség érdeke az elsődleges

– fogalmazott Bíró Barna Botond, kérdésünkre azt is közölve, hogy a majdani együttműködéssel kapcsolatban még nincsenek konkrétumok, túl korai is lenne még, de tárgyalnak ezekről.