A Blokád forgatókönyvírójával lehet találkozni Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön

Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is vetítik a budapesti taxisblokád négy napját feldolgozó magyar filmet, a Blokádot. A filmvetítés után Köbli Norbert forgatókönyvíróval, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Story Lab vezetőjével is találkozhatnak az érdeklődők.

A Blokád című alkotás az 1990-es budapesti taxisblokád négy napját mutatja be, és a kor valóságos szereplőit is felsorakoztatva idézi fel – a politikai krimik izgalmával – azoknak az októberi napoknak a küzdelmeit.

A Csíkszeredában, szerdán 18 órától tartott vetítést követően Köbli Norbert forgatókönyvíróval, az MCC Story Lab vezetőjével találkozhatnak a résztvevők, akit Günther Ottó rádiós műsorvezető faggat majd.

Köbli Norbert alapította 2007-ben a Magyar Forgatókönyvírók Egyesületét. A 9 és ½ randi írójaként, a Made in Hungaria dramaturgjaként is találkozhattak a nevével a filmrajongók, emellett tévésorozat-epizódokat is írt, és kipróbálta magát a szkeccsfilm és a rádiójáték műfajában is. Eddigi legnagyobb szakmai sikereit ötvenes években játszódó trilógiájával aratta: A vizsga, Szabadság – Különjárat, A berni követ.

A filmet Sepsiszentgyörgyön, a Magyar Filmnapok nyitófilmjeként vetítik csütörtökön, 18 órától a Művész Moziban. A vetítés után a közönségnek alkalma nyílik a forgatókönyvíróval való találkozásra, akinek beszélgetőtársa Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező, a Sepsiszentgyörgyi Művész Mozi programfelelőse lesz.

A Balázs Béla-díjas, érdemes művész forgatókönyvei nagy részénél az a 20. századi magyar történelem szolgált alapul, amelynek hatásait még ma is érezhetjük, hiszen szinte nincs olyan magyar család, amelynek ne lennének emlékei ennek a korszaknak a szörnyűségeivel kapcsolatban.