Fertőző bacilusokat találtak a gyilkostói panzió vízében

Kóli- és Enterococcus-baktérium jelenlétét is kimutatták a laborvizsgálatok annak a gyilkostói panziónak a vizében, ahonnan több táborozó gyermek is ételmérgezés tüneteivel került kórházba múlt héten. Az egészségügyi szakhatóság munkatársai a gyilkostói vízházat is megvizsgálják.

Hozzáfűzte ugyanakkor azt is, hogy a gyerekek azt mondják, kaptak palackozott vizet, ám még ha így is történt, a fertőzött vezetékes víz akkor is nagy rizikótényező. Azért szokták szigorúan ellenőrizni a táborokat, mert egy gyermeknek nehéz megmagyarázni, miből ihat és miből nem, de még ha be is tartja az utasításokat, fogmosáskor is megfertőződhet, vagy úgy is, ha vezetékes vízzel mosták ki a poharat, amibe aztán palackos vizet töltenek neki – magyarázta a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.

Hirdetés

Tar Gyöngyitől azt is megtudtuk, a vizsgálatok még nem értek véget. „A kollégák ellenőrzik a vízházat is, mert az eredmények azt mutatják, az ivóvíz nincs megfelelően kezelve, ami ilyenkor, nyáron még nagyobb probléma, hiszen