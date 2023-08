Felfüggesztették a gyilkostói panzió működését

Meghatározatlan időre felfüggesztette a fogyasztóvédelmi hatóság annak a gyilkostói panziónak a működését, ahonnan több gyermeket is ételmérgezés gyanújával vittek kórházba az elmúlt napokban. Az egységnél a megyei népegészségügyi igazgatóság, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság és a fogyasztóvédelmi felügyelőség is problémákat talált: gondok vannak a vízminőséggel, a fertőtlenítéssel, a szavatossági idő betartásával, a tárolási hőmérséklettel, és szakminisztériumi minősítési tanúsítványa sincs a panziónak.

A rosszullétre panaszkodó első két gyermeket a Gyilkostótól a Neamț megyei Békás település kórházába vitték, majd amikor aggasztóvá vált a helyzet, mert többen is rosszul lettek, a Hargita megyei szakhatóságok csak akkor szereztek tudomást a történtekről.

Súlyos szabálytalanságokat tapasztaltak a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrei abban a gyilkostói panzióban, ahonnan a hét elején több gyermek is ételmérgezésre utaló tünetekkel került kórházba .

Az érkezést követő napon, miután többször is étkeztek a panzióhoz tartozó étteremben, a gyermekek fejfájásra és gyomorfájásra kezdtek panaszkodni, majd 6 gyermek a gyergyószentmiklósi kórházba került, ahonnan augusztus 24-én mindegyiküket hazaengedték.

A táborozó gyerekek közül néhányat már az ankét idején elvittek a szüleik, a többi gyermek pedig a kísérőtanárokkal ment haza, autóbusszal – írja le az eset körülményeit pénteki jelentésében a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. Ugyanakkor azt is közlik, hogy egy bejelentést követően kezdtek ellenőrzésbe a Fenyő Panzióban.

A hatóság számos rendellenességet talált a 18 szobás vendéglátóhelyen, ezek közül három miatt összesen 28 ezer lejre bírságolták meg az egységet, de a működését is azonnali hatállyal felfüggesztették.

Az ételmérgezés gyanúja miatt a lejárt szavatosságú élelmiszerek, illetve a nem megfelelő tárolási hőmérséklet jelentette a legnagyobb problémát, továbbá az is, hogy a panzió nem rendelkezett a működéséhez szükséges, a turisztikai minisztérium által kiállított minősítési tanúsítvánnyal sem – mondta el megkeresésünkre Laurențiu Moldovan, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője.

Nem is értem, hogy lehet, hogy nem rendelkeztek ilyen tanúsítvánnyal, számunkra ez kicsit meghökkentő volt

A fogyasztóvédelmi ellenőrök a panzióban néhány élelmiszer – vaj, mustár, fűszerek, zsemlemorzsa stb. – esetében minimális túllépést észleltek a szavatossági időt illetően, továbbá azt is megállapították, hogy egyes élelmiszerek tárolási hőmérséklete sem volt megfelelő, a hűtők pedig nem voltak tiszták és rozsdásodtak.

– fogalmazott. A fogyasztóvédelem az ellenőrzéseket is tanúsítvány alapján végzi az ilyen egységekben, az ellenőrzés kiterjedtsége is attól függ, hogy a tanúsítvány szerint hány csillagos az adott vendéglátóhely. A szóban forgó egységnek viszont tanúsítványa sem volt, ezért függesztették fel a szálláshelyként való működtetését is, nem csak az éttermet – magyarázta a szakhatóság vezetője.

Az ellenőrök ugyanakkor sérült, szakadt vagy rágcsálók által megrágott csomagolású élelmiszertermékeket is találtak.

A Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság is kihágásokat tapasztalt a panzióban.

– tájékoztatott István Róbert, a szakhatóság igazgatója.

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy az élelmiszerek nyomon követésére vonatkozó vizsgálat során mindent rendben találtak, azok engedélyezett vállalkozásoktól származtak, ugyanakkor az állati eredetű alapanyagok is megfelelők voltak a panzióban. Az élelmiszer-biztonsági igazgatóság utasítására a fertőtlenítést végeztek a panzióban csütörtökön, ennek az ellenőrzésére szanitációs próbákat vesznek, a következő hét elején pedig az igazgatóság munkatársai is visszamennek e célból – közölte az igazgató.

A víz minősége viszont nincs rendben a panzióban, de arról nem tud nyilatkozni, ugyanis a vízmintákat a megyei népegészségügyi igazgatóság vizsgálta meg – mondta István Róbert, de arra is kitért, hogy a napokban valószínűleg az élelmiszer-biztonsági igazgatóság is vízmintákat vesz a Gyilkostónál működő szálláshelyeken. Ott ugyanis a múltbéli tapasztalatok alapján is a vízzel vannak leggyakrabban problémák. A Gyilkostónál van egy helyi vezeték és az egységek többsége abból kapja a vizet – tájékoztatott az igazgató.