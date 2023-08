Gyerekek kerültek kórházba, ételmérgezés történhetett egy Hargita megyei gyermektáborban

A rosszullétre panaszkodó első két gyermeket a Gyilkostótól a Neamț megyei Békás település kórházába vitték, majd amikor aggasztóvá vált a helyzet és mentőt kellett hívjanak, mert egyre több gyermek lett rosszul, a Hargita megyei szakhatóságok csak akkor szereztek tudomást a történtekről. A panzió, ahol a nem bejelentett gyermektábort tartották, már megkapta az első bírságot, noha a kivizsgálás még csak most kezdődött. A történet a szülők számára tanulságként is szolgálhat a gyerektáborok kiválasztását illetően.

De a vizsgálat zajlik, mert nem tartották be az előírásokat, a panziónak nem volt félretéve ételmintája, ami kötelező módon kellett volna legyen, tehát mi nem tudtuk azt megvizsgálni” – közölte a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, kitérve arra is, hogy ezért a panzió már megkapta az első bírságot.

Amúgy még nem nyert igazolást, hogy a panzióban történt ételmérgezés, ám ez a valószínűbb eshetőség, ugyanis a gyermekek már egy napja ott tartózkodtak és mind ugyanazokat a tüneteket mutatták: hányinger, rossz közérzet, hőemelkedés, néhányuknál pedig hasmenés is jelentkezett. Az igazgatóság bekérte a székletmintákat a kórháztól, de panzióban vízmintát is vettek, és egyéb körülményeket is vizsgálnak az ankét során.

Mintát vesznek ugyanakkor a panzióban használt vízből is, ugyanis a tapasztalataik alapján a Gyilkos-tó környékén a víz okozza a leggyakoribb problémákat, vezetékes víz hiányában ugyanis saját kutakat működtetnek ott a vendéglátóhelyek.

Tavaly is történt egy hasonló eset, ott is ez volt az ok, ám az súlyosabb ügy volt, ugyanis annak a panziónak, amelyben az a gyermektábor működött, engedélye sem volt közétkeztetésre, így az 50 ezer lejes bírság mellett a működését is felfüggesztették és a rendőrség is kivizsgálást indított ellenük. Az is egy hasonló gyermektábor volt, nem volt bejelentve a tanfelügyelőségnél, és egy kolozsvári magáncég egy Neamț megyeivel közösen szervezte temesvári gyermekeknek – magyarázta a szakhatóság vezetője.

Tanulságként szolgálhatna

Tar Gyöngyi is felelevenítette a tavalyi esetet, hangsúlyozva, hogy az ilyen történetek tanulságként szolgálhatnának a szülők számára a gyermektábor kiválasztását illetően.

„Kérem a szülőket, gondoljanak bele abba, hogy ha olcsó valami és az interneten hirdetik, az nem biztos, hogy jó is, és megbízható. Vannak ilyen magáncégek, akik beszedik a pénzt, abból valamennyit leszerződnek, meghirdetik az interneten és ráharapnak a szülők. Én igyekeztem a sajtó segítségével is elmondani a nyár elején, hogy