Felújították a szentegyházi egészségügyi központ gyermekosztályát

Átadták a szentegyházi egészségügyi központ gyermekosztályának felújított épületét, ahol két szakorvos teljesít majd szolgálatot. Januártól a járóbetegek kezelése indul el, majd fokozatosan a beutalt betegeknek is ellátást biztosítanak.

• Fotó: Balázs Attila

„Ez nemcsak a szentegyháziak ünnepe, hanem a Homoród menti településeken lakóké is, hiszen nekik sem mindegy, hogy milyen távolságra kell elvinniük egy beteg gyermeket, ha orvosi ellátásra szorul” – mondta a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház alárendeltségébe tartozó egészségügyi központ felújított gyerekosztályának átadó ünnepségén Molnár Tibor szentegyházi polgármester. A intézmény működése ugyanakkor a csíkszeredai kórháznak is fontos, hiszen ha Szentegyházán el tudják látni a betegeket, akkor náluk is csökkennek a sorok.

A most korszerűsített épületben nem volt betegellátás az elmúlt tíz évben, a helyi önkormányzat pedig három éve döntötte el, hogy változtat ezen. Ekkor pályáztak az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL), ahol 1,7 millió lejes támogatást nyertek a projektre: végül 1,5 milliót, illetve 110 ezer lej önrészt kellett a munkálatokra fordítaniuk a közbeszerzés után. A felújításnak köszönhetően

lehetőség van a járó, valamint a bennfekvő betegek ellátására is.

A városvezető köszönetet mondott a csíkszeredai kórháznak és a Hargita megyei önkormányzatnak is, amiért segítették a projektet, egyebek mellett a bútorok biztosításával.