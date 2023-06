Felújítják a székely portát, Ábel-szobát alakítanak ki a parasztházban

A tervek szerint az 1936-ban épült parasztházban kapnának helyet a múzeumi és háztáji tárgyak, továbbá egyéb helyi értékek, hogy bemutathassák, hogyan is nézett ki egy székely porta száz évvel ezelőtt.

Jelenleg az épület 60-70 százalékban készen van, elkészültek az alap megerősítésével, a tető cseréjével, a falak rendbetételével, most pedig a padló felújításán dolgoznak. Várhatóan októberben fejezik be a munkálatokat.

„Az a cél, hogy az Ábel-szoba mindenhol ugyanígy nézzen ki, bárhol is alakítják ki, hiszen nem tettünk le arról a célunkról, hogy a későbbiekben ebben a felújított épületben kapjon helyet egyfajta recepció, ahol összekapcsolhatjuk a szálláshelyeket egy egységes elképzelés mentén” – magyarázta a polgármester.

Ugyanakkor az egyik szobát Ábel-szobának bútoroznák be, amely mintául szolgálna a község szálláshelyeinek.

Hozzátette, ugyancsak távlati céljuk, hogy egy melléképületet építsenek, amelyben mosókonyha is működne. Az udvaron továbbá valamikor a jövőben egy multifunkciós termet is szeretnének kialakítani, amely rendezvényteremként is működhetne.