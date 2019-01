Felújítanák a szárhegyi csengettyűt

Az alszegi csengettyű felújításáért fognak össze a gyergyószárhegyiek, ezt szeretnék elérni a Csengettyű utca és környékének lakói, akiknek szívügyük, hogy az utókornak is megmaradjon a régi építmény.

A környék lakóközössége magáénak tekinti az alszegi haranglábat. Felújítását kezdeményezik • Fotó: Pethő Melánia

Egyelőre a tetőzetet hoznák rendbe, de a harangláb egésze korhadozik, lesz mire költeni a kezdeményezésüket felkarolók adományait. Január 6-ára jótékonysági előadást hirdettek az Orotvai komák: Szárhegyen mutatják be Baj van a lányommal című vígjátékukat. A komák egyike, Gál Pál László magyarázatot is fűz a közösségi oldalon megjelentetett eseményhez: „A minap komám békótyogott hezzám, s azt mondja, hogy az alszegi Csengettyű omlik reánk. Úgy meg restellettem magamot! Aszongya ő es segít, de nem pénzzel, mert ahhoz smucik, nem munkával, mert fáj a dereka, hanem egy főszerepet vállal egy előadásban, s gyűjtenénk a zsindelycserére.”

A felújítás nem a komák ötlete, a Csengettyű utca lakóközössége szorgalmazza a rendbetételt

– tudtuk meg Gál-Pál Katalintól, aki a jótékonysági előadás kezdeményezőinek egyikeként nyilatkozott a Székelyhonnak.

Mint meséli, az utca sarkán álló régi építmény ma is betölti eredeti rendeltetését: harangja megszólal a nagyobb vallási ünnepeken, és a haláleseteket is jelzi. A harangozást utcabeli személy végzi, és az építmény rendben tartását is a környékén lakók látják el. „Nem tartozik sem az önkormányzathoz, sem az egyházhoz” – ad magyarázatot Gál-Pál Katalin.

Nem kínos kötelesség az építmény gondozása, annyira nem, hogy az idők folyamán közösségi szerepet is mellé rendeltek a környéken lakók. Karácsonyfát már nyolc éve díszítenek, a közösen készített adventi koszorú gyertyáit hetedszerre gyújtották meg most karácsony előtt, és szabadtéri betlehemest is kiállítanak minden évben.

Az adventi gyertyagyújtások alkalmával imádkozunk, énekelünk, ünnepi gondolatok hangzanak el. Ilyenkor és a karácsony éjjeli éneklések alkalmával a falu más részeiről is sokan csatlakoznak hozzánk. A karácsonyfa-díszítés mindig jó hangulatú. Összegyűjtjük az utca gyermekeit, a felnőttek süteménnyel, meleg italokkal kínálkodnak

– meséli Katalin.

A karácsony előtti készülődéskor világossá vált: halaszthatatlan a harangláb tetőzetének cseréje. A lakók már lépéseket is tettek, hogy az eredetihez hasonlóan dránicával födhessék újra az építményt – megrendelték a kézzel pattintott tetőfedő deszkát, ami tavaszra készül el. Valószínűnek tartják, hogy a tetőszerkezet megbontásával további javítanivalókkal is szembesülni fognak, az előre látható költséges és szakszerű munkálatok miatt határoztak úgy, hogy összefogásra kérik fel a faluközösséget.

A vasárnapi előadást ennek népszerűsítése céljával szervezik, ugyanakkor adakozásra is lehetőséget kínálnak a szárhegyi művelődési házban este negyed 7-kor kezdődő eseményen.