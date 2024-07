Feltérképezik a gyergyószentmiklósi utcai kereszteket

Naponta sokan elmennek mellettük, hozzátartoznak a gyergyószentmiklósi utcaképhez, a közelben lakók gondozzák, díszítik őket, de aki már valamivel távolabb lakik tőlük, alig tud valamit róluk. Most elindult az utcai keresztek átfogó feltérképezése, és a hozzájuk kötődő hagyományokat, szokásokat is igyekeznek megismerni, közkinccsé tenni.

A Dávid György főesperes által elindított tevékenységsorozatnak fontos részét képezi az is, hogy

Fórika Sebestyén, a Szent Miklós-plébánia munkatársa több napon át járta a várost a felszegi rész legutolsó házától Alszeg legutolsó házáig, számba véve minden ilyen keresztet. Azokat is, amelyek utcán, utcasarkon találhatók, és azokat is, amelyek valakinek kerítésén belül állnak, de az utcára néznek, azaz

Akad köztük az 1700-as évektől kezdődően minden korszakból, egészen újak is, ami azt bizonyítja, hogy

a keresztek állítása és tisztelete nem valamilyen múltba vesző hagyomány, hanem nagyon is élő, aktív jelenség

Összesen 49 ilyen keresztet számolt össze a város belterületén, a listát a helymeghatározásukkal és a róluk készült fényképeket együtt közzétették a plébánia Facebook-oldalán, és egyben felhívást is megfogalmaztak ennek kapcsán. Arra kérik az embereket:

A cél az, hogy egy átfogó nyilvántartás készüljön, de kiadványt és egy webes térkép összeállítását is tervezik, hogy bárki könnyedén megtalálhassa a kereszteket.

A történetüket, a hozzájuk kötődő szokásokat is szeretnék feltárni, közzétenni.

Kérjük az embereket, aki bármit is tud, bármit is hallott arról, jelezze, hogy kik, mikor, miért állították, kinek a tiszteletérre van felajánlva, milyen ünnepekkor szokták feldíszíteni, az adott utcaközösségből kik gondozták őket, és kik gondozzák most, milyen ájtatosságok kötődnek hozzájuk. Ezek az információk nagyon fontosak azért, hogy az értéktárunk bővülni tudjon”