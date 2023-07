Feljelenti a temetőgyalázókat, uszítókat és a rendvédelmi vezetőket az EMSZ

Az úzvölgyében korábban illegálisan felállított betonkeresztek elbontását érvényes bírósági döntés rendelte el. Újabb keresztek felállítására engedélyt nem kért és nem is kapott a Calea Neamului Egyesület. A szombaton történt szégyenletes esemény nemcsak a történelemhamisítás, hanem a sírgyalázás, az etnikai feszültségkeltés és az uszítás tényállását is kimeríti.

A hétvégi események „különlegessége”, hogy a provokációt előre bejelentették annak szervezői, a rendfenntartó szervek azonban semmit nem tettek a temetőgyalázás megakadályozása érdekében, helyette a helyszínen végig nézték, hogyan dúlják fel a szélsőséges provokátorok hősi honvédeink emlékhelyét. Marian Stan csendőrkapitány a sajtó megkeresésére reagálva elmondta: az úzvölgyi temetőnél a csendőrség szerint nem történt semmi szabályellenes. Mindez jól mutatja: ha a közösségünk kárára elkövetett cselekményeket észlelnek a hatóságok, a jogállamiság szabályai érvényüket vesztik, a bűncselekmény tényét is kimerítő törvénysértés felett pedig szemet hunynak.

Az úzvölgyi temető eredeti állapotba való visszaállítását jogerős bírósági döntés rendelte el. Minden olyan terv, amely ezen eredeti állapot megváltoztatására törekszik, jogellenes és történelemhamisításnak minősül. Épp ezért továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk azt az alkut, melyet Borboly Csaba és George Simion, a magyarellenességéről ismert AUR-vezér is támogat, amely szerint az úzvölgyi temetőben helyet kell biztosítani egy közös, „más nemzetek” hősei előtt is tisztelgő emlékműnek. Számunkra azonban csak egyetlen megoldás elfogadható, éspedig az úzvölgyi temető megőrzése annak, aminek eredetileg szánták: az ott valóban eltemetett hősök nyughelyének.