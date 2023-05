Felértékelődnek a Nyárád menti települések

Építőteleppé alakult a Maros megyei Ákosfalva és a környező települések egy része is, hiszen több infrastrukturális munkálatot kezdtek el a térségben, többek között az ivóvíz bevezetését és a csatornázást. Minden fejlesztés az életszínvonal növeléséhez vezet, és a lakóházak értéke is nő – fogalmazott a község polgármestere a beruházások hasznáról.

A minőségi vezetékes víz biztosítása azért is rendkívül fontos, mert a meleg, csapadékmentes nyarakon kiszáradtak a kutak, és nehéz helyzetbe kerültek a családok. A vezetékes víz biztosítása által magasabb lesz a községben az életszínvonal, sőt a házak értéke is nőni fog.

Európai uniós pénzalapokból építik ki az ivóvízhálózatot a Nyárád mentén, amely, mint korábban is írtunk róla, négy községet érint: Nyárádkarácsonyt, Ákosfalvát, Székelyberét és Nyárádmagyaróst, azaz összesen 19 falut és közel 8500 lakost. A munkálatokat év végéig kell befejezni, ezért nem csoda, hogy többek között Ákosfalván több munkatelepen párhuzamosan dolgoznak – kiásott sáncok, gödrök, építőanyagok jelzik, hogy zajlik a közművesítés.

Ákosfalva községben jelenleg 11 projektet valósítunk meg, a már említett ivóvíz-bevezetés mellett Harasztkeréken, Nyárádszentbenedeken és a községközpontban csatornahálózat is kiépül, tisztítóállomás is épül. Ennek a munkálatnak az összértéke közel negyvenmillió lej, a támogatás a fejlesztési minisztériumtól van. Az Anghel Saligny-program révén Göcsön és Székelyvajában épül ki a csatornahálózat. De szolgálati lakásokat építünk Harasztkeréken, ahová az egészségügyben vagy az állami intézményekben dolgozó családok költözhetnek majd be