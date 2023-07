Fahidak Csíkszeredában: sem pénz, sem hatósági engedély nincs még a felújítási munkálatokra

Karbantartásra, felújításra, javításra szorul két fahíd a Csíkszeredához tartozó Zsögödben: az egyik a Fitód-patakon, a másik az Olt-folyó fölött ível át. Az önkormányzat utóbbit kezeli prioritásként, azonban egyelőre ennek a fahídnak a rendbetételére is várni kell. A hídépítéshez és partvédelemhez ugyanis előbb hatósági engedélyeket kell beszerezniük. Csakhogy az egymásnak ellentmondó hatósági elvárások miatt ez nem egyszerű feladat.

Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő a zsögödi lakosok nevében jelezte már korábban is az önkormányzatnak, hogy szükséges volna ott beavatkozni. Érdeklődésünkre elmondta:

kisebb gépekkel is el lehetne végezni a meder kitakarítását.

Ugyanakkor említést tett a Harom utcai fahídról is, amely az Olt-folyón vezet át a Kisvár dombja fele, ahol szarvasmarha-farmok és lakóházak is vannak. Ez a híd is meglehetősen rossz állapotban van, felújításra szorul.

Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere megkeresésünkre közölte, hogy tervezik a Kútpatak utca felújítását, azonban ennek nem képezi részét a Fitód-patak fölötti fahíd. Annak érdekében, hogy a közlekedés ne lehetetlenüljön el,