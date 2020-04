Ezért van kevés igazolt koronavírus-fertőzés Hargita megyében

Naponta 120 tesztet tudnának elvégezni Hargita megyében, de az indokolt esetek száma ennél jóval alacsonyabb • Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Gyakran hangoztatott felvetéssé vált a lakosság körében, hogy a Hargita megyében igazolt koronavírus-fertőzések alacsony száma azzal magyarázható, hogy nem végeznek elégséges mennyiségű tesztet a térségben. Ez azonban nem így van, sőt, kapacitás lenne több teszt elvégzésére is, de nincs rá szükség, mivel kevés az indokolt eset – szögezte le érdeklődésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője.

A tesztelés menete

A szakember emlékeztetett, hogy kérésre nem, csak az országos előírások szerint meghatározott, indokolt esetekben végeznek koronavírusteszteket. Ide tartoznak például azok a személyek, akik külföldről érkeztek haza és fertőzésre utaló tüneteik vannak, illetve a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személyek közeli hozzátartozói, de utóbbiak is csak akkor, ha tüneteik vannak. Az egészségügyi személyzet tagjait is csak abban az esetben tesztelik, ha fertőzésre utaló tüneteik vannak.

Ebből az is következik, hogy a korábbiakkal ellentétben már nem tesztelnek minden intézményes karanténba helyezett személyt, csak akkor kerül erre sor, ha tüneteik lesznek. Hozzátette,

már nem szükséges Kolozsvárra szállítani a mintákat, mivel a koronavírus-teszteket a megye több pontján is el tudják végezni.

Kevés az indokolt eset

A tesztek elvégzésére alkalmas megyei intézményeknél jelenleg 120 tesztet tudnának elvégezni naponta, ennyire azonban még sohasem volt szükség, hiszen legtöbb 15, de rendszerint tíznél is kevesebb minta érkezik be naponta. Magyarán nagyon kevés az olyan indokolt eset, amikor mintavételre lenne szükség a fent említett előírások szerint. Ez azt is jelenti, hogy minden gyanú esetében néhány óra alatt meg is kapják az eredményt, nincs szükség hosszas várakozásra.

Tar Gyöngyi azt is elárulta:

eddig mintegy 150 Hargita megyei személy esetében végeztek koronavírus-tesztelést, és mindössze négynél mutatták ki a fertőzés, a fennmaradó esetekben negatív eredményt kaptak.

„Nagyon pontos előírások vannak arra vonatkozóan, hogy kiknél kell elvégezni a tesztet, és eddig minden olyan Hargita megyei személyt teszteltünk, aki beletartozik ezekbe a kategóriákba. A tesztek száma azért alacsony, mert a térségben kisebb intenzitással van jelen a betegség.

Ha úgy állnának a dolgok, ahogy azt a közhiedelem tartja, azaz nem végeznénk teszteket vagy eltitkolnánk a valós helyzetet, tele lennének a kórházak haldokló betegekkel.

Egyelőre azonban a kórházak szinte üresek, mivel a nem sürgősségi eseteket mind hazaküldtük, hogy felkészüljünk az esetleges fertőzöttek fogadására” – mutatott rá Tar Gyöngyi.