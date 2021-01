Ez lehet Marosvásárhely első sétálóutcája?

Sétálóutcává alakítanák a marosvásárhelyi Bolyai utcát. Erről korábban Soós Zoltán polgármester is beszélt a választási kampányban, most a Szabad Emberek Pártjának két helyi önkormányzati képviselője nyújtott be erre vonatkozó határozattervezetet. Egy lakó véleményét is kikértük, hiszen ők lesznek leginkább érintettek az intézkedés miatt.

Meredek a Bolyai utca és nagy a gépkocsiforgalom. Nem mindenki örülne a változásnak • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a Bolyai utca első részében, a főtér és a Köteles Sámuel utca közötti szakaszán több kisebb ruhás üzlet, ékszerészet, bőrdíszműves, fényképészet és számos vendéglátóipari egység működik. A meredek utca széles járdáján most is több terasz is van.

Nem új keletű az ötlet

Másodszorra nyújtotta be Radu Bălaş és Pápai László Zsolt, a Szabad Emberek Pártjának önkormányzati képviselői azt a határozattervezetet, amely a Bolyai utca gépkocsiforgalom előtti lezárásáról és sétálóutcává való alakításáról szól. Mint Radu Bălaş a Székelyhonnak elmondta, egy évvel ezelőtt már egyszer a helyi tanács napirendjén volt ez a kérdés, de az akkori testület elvetette az ötletet.

Láttuk és hallottuk, hogy a kampányban Soós Zoltán polgármester is beszélt a Bolyai utca lezárásról, így gondoltuk újra benyújtjuk a tervezetet, hátha most átmegy

– említette. A képviselő elmondta, hogy bizottsági ülések még nem voltak, így nem tudja, hogy a többségi, RMDSZ-frakció hogy vélekedik az ügyről.

A tervezet szerint február elseje és május vége között lezárnák a gépkocsiforgalom előtt a Bolyai utcát, a főtér és a Köteles Sámuel utca közötti szakaszon.

Az ott működő cégek áruellátását a reggeli órákban oldanák meg, az ott lakóknak szabad bejérást biztosítanának, hogy udvaraikra behajtsanak autóikkal. A vendéglátóipari egységek a fent említett időszakban engedély nélkül használhatnák a közterületet, például teraszok létrehozására.

A próbaidő lejárta után júniusban készítenének egy tanulmányt, ami feltérképezné azt, hogy mennyire befolyásolta a közúti forgalmat az utcarész lezárása, illetve milyen haszna volt a sétálóutca kialakításának.

Utcazenészek és kirakodóvásár

A Bolyai utca lezárásának fontosságát Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán is hangoztatta a kampányban. Szeptember közepén egy olyan videót tett közzé, amelyben a Bolyai utca egyik kávézójában kortyolgatja a reggeli feketéjét, majd felfele sétálva arról beszél, hogy fontos, hogy a Bolyai utcát sétalóutcává alakítsuk, hogy ott helyet kapjanak a kézművesek, az utcazenészek, hogy ott a jó barátok, szerelmesek beszélgessenek, terveket szőjenek és a város egyik hangulatos helyévé váljon az utca.

Meredek zsákutca lesz

A egyik ott lakó érdeklődésünkre elmondta, hogy hallott a tervről, de nem ért egyet vele, több ok miatt is. Elsősorban azért, mert

véleménye szerint nem egy ilyen meredek utcát kellene sétálóutcává alakítani, hiszen az idősebb korosztály már most is, hacsak teheti elkerüli azt.

Azt is elmondta, hogy az ott működő vendéglátóipari egységek általában kicsik, alig pár férőhelyesek, így nagyobb csoportokat nem tudnának fogadni. Ott lakóként neki már most is jelentős gondot okoz behajtani az udvarra, s aggódik, hogy ha kitiltják a gépkocsiforgalmat, állandóan igazolnia kell, hogy oda szól a személyije és azért hajt ki és be. Az utcában dolgozó cégekhez is sok ügyfél jön, ők is valahol kell majd parkoljanak, ez is gondot okozhat majd.

Egy meredek zsákutca lesz a Bolyai utca

– vélekedett az általunk megkérdezett lakó.

A lakók a városháza honlapján tanulmányozhatják a Bolyai utca részleges lezárásól szóló tervezetet, és január 22-ig fogalmazhatják meg javaslataikat. Előreláthatóan a határozattervezetről a januári soros ülésen döntenek majd. Ha megszavazzák, Marosvásárhelyen ez lesz az első sétálóutca.