Ez lesz a Csíki Játékszín eddigi legnagyobb szabású bemutatója

Az előadás próbafolyamatába is betekintést engedtek a sajtótájékoztató előtt • Fotó: Veres Nándor

Az első szereposztás május 15-én (szombaton) 19 órától játszik, a második május 16-án (vasárnap) 19 órától lesz látható. Az előadás a bemutatót követően június végéig több alkalommal is megtekinthető, és műsoron marad a következő évadban is. Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter közismert musicaljének bemutatója egyben a Csíki Játékszín történetében a legnagyobb szabású produkció is, hiszen ez alkalomból

Somogyi Szilárd, a Budapesti Operettszínház rendezője számos musical és operett rendezését tudhatja maga mögött, a Csíki Játékszínben az ő nevéhez kötődnek a következő nagy sikerű előadások is: Isten pénze, Viktória, Mária főhadnagy. A Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmforgatókönyve alapján készült musical történetén egy egész generáció nőtt fel. Egy csapat árván maradt gyerek a háborút próbálja túlélni, azonban az élelem megszerzése ezekben a nehéz időkben is lopásnak számít a felnőttek szemében.

A bemutatót megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, nagyon kevés idő alatt és megfeszített tempóban zajlott a munkafolyamat, de ennek ellenére is borítékolható sikerként tekintenek rá. Somogyi Szilárd rendező kiemelte, a Valahol Európában című háborús musical üzenete örök érvényű és klasszikus, manapság is aktuális, hiszen az egész világ küzd most is egy láthatatlan ellenség ellen.