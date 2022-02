Érlelt bélszín: a főétel, amelynek elkészítésére fel kell készülni

Igazán ínycsiklandó ételt állított össze ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki a nokedli és rókagombaragu mellé hét napig érlelt sertésbélszínt pirított meg. Ezúttal arról is mesélt olvasóinknak, hogy miért érdemes és miként kell hosszú ideig pácolni a húsokat: a különleges ízhatás mellett más előnyei is vannak a módszernek.

Sertésbélszín nokedlivel és rókagombaraguval. Savasabb gyümölcsökkel érdemes tálalni az ételt • Fotó: Fülöp Attila

Munkás feladat, de igazából minden hozzávaló könnyen beszerezhető a bemutatott recept elkészítéséhez – jelentette ki Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, noha türelemre, odafigyelésre és a megszokottnál több időre lesz szükségünk az étel megkóstolása előtt, gondoljunk rá kihívásként, hiszen hálásak lesznek majd az eredményért az ízlelőbimbóink.

Hét napig pácolva

Ami a legfontosabb, hogy szerezzünk be egy nagyobbnak számító sertésbélszínt a hentestől, és ezt hazaérve mihamarabb mossuk át, valamint távolítsuk el róla a zsíros részeket és hártyákat – magyarázta a szakember. Ezután jól borsozzuk be a húst – sót ekkor egyáltalán ne használjunk – és tűzdeljük meg fokhagymadarabokkal. Így nagyjából három, maximum négy napot áll el a hűtőben anélkül, hogy megromlana. Érdemes ezt követően napraforgó- vagy olívaolajat önteni a tárolóedénybe, úgy, hogy az teljesen ellepje a húst. Ennek köszönhetően ugyanis további három-négy napot maradhat érintetlenül a hűtőben anélkül, hogy veszítene minőségéből.

Érdemes tudni, hogy legtöbbször a rajta lévő zsiradékok miatt kezd megromlani a hús, ezeket viszont nem tudjuk teljességében eltávolítani. A folyamatot ugyanakkor késleltethetjük, ha megfelelő pácolást alkalmazunk

– így Karácsony József. Arra is kitért, hogy a pácolással nemcsak különleges, ínycsiklandó ízhatást keltünk, de meg is fog puhulni a húsunk. Az is lényeges, hogy az olaj kiszívja belőle a vért, így ez fogyasztáskor nem okoz majd kellemetlenséget.