Érkezik a koronavírus elleni oltóanyag az 5–11 évesek számára – hogyan döntsenek a szülők?

Január végén újabb korcsoport oltása kezdődik el Romániában a koronavírus elleni vakcinával, mivel elérhetővé válik a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett oltóanyag az 5–11 évesek számára is. Ennek a korcsoportnak az oltásához a szülők jóváhagyása szükséges, akiknek elég sok fejtörést okoz az oltás beadatásának kérdése. Gyerekgyógyásszal jártuk körbe a gyerekeknek szánt, koronavírus elleni oltás kérdését.

A koronavírus-fertőzésnek lehetnek hosszú távú szövődményei, amelyek az oltással megelőzhetők • Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Január 21–25. között érkezik meg Romániába az első adag szállítmány az 5 és 11 év közötti gyerekeknek szánt koronavírus elleni vakcinából – közölte a héten az egészségügyi minisztérium. Az Agerpres állami hírügynökség tájékoztatásából kiderül, első körben 114 ezer dózist osztanak ki az oltóközpontoknak ennek a korosztálynak a beoltására. A RoVaccinare platform közlése szerint

az immunizálás az 5–11 évesek esetében is a kijelölt oltóközpontokban és a háziorvosi rendelőkben történik.

Ez a korosztály kisebb dózist kap a Pfizer oltóanyagából, mint a 12 éven felüliek (10 mikrogrammot, míg a 12 év fölöttieknél 30 mikrogramm az adag), de a többi korcsoporthoz hasonlóan ők is két dózisban, 21 nap különbséggel kapják meg a vakcinát – tájékoztatott a minisztérium. Továbbá arra is emlékeztetett a szaktárca, hogy az 5–11 éves gyermekeknél a szívizomgyulladás kockázata rendkívül alacsony, jóval alacsonyabb, mint a 12–17 éveseknél. Az Egyesült Államokban 8,7 millió adag oltás beadása után mindössze 12 szívizomgyulladásos esetet regisztráltak.

Hogyan döntsenek a szülők?

A szülőknek rengeteg fejtörést okoz a vakcinakérdés, sokszor még akkor is, ha ők maguk megkapták már a koronavírus elleni védőoltást. Sok szülő érvel azzal, hogy az oltás szükségtelen a gyerekek esetében, mert a betegség enyhébb lefolyású a gyermekeknél. A koronavírus azonban nagyon megbetegítheti a gyermekeket, és kórházi kezelést is kiválthat. Egyes helyzetekben pedig a fertőzés szövődményei akár halálhoz vezethetnek – írja az Amerikai Járványügyi Hivatal, amely rámutat arra is, hogy

a felnőttekhez hasonlóan a gyerekek is lehetnek nagyon betegek a Covid-19-től,

a vírusnak lehetnek komoly egészségügyi szövődményei rövid és hosszú távon is, a Covid-19-cel megfertőzhetnek másokat, otthon és az iskolában egyaránt.

Tünetmentes gyermekeknél is bekövetkezhet súlyos szövődmény

Farkas-Ráduly Julianna marosvásárhelyi gyerekgyógyász megkeresésünkre kifejtette, a koronavírus elleni oltás azért szükséges, mert a Covid-19 betegségnek gyerekkorban is előfordulhatnak súlyos, intenzív terápiás kezelést, gépi lélegeztetést igénylő formái, és lehet akár halálos kimenetele. Az oltottaknál ritkábban fordulnak elő ezek a súlyos formák. Ennek

a fertőzésnek lehetnek hosszú távú szövődményei, amelyek az oltással szintén megelőzhetők.

Az oltás ugyanakkor fontos szerepet játszik a járvány terjedésének a csökkentésében. „A szövődmények megjelenése nem függ össze a betegség lefolyásának a súlyosságával, akár tünetmentesen átesett gyermekeknél is bekövetkezhet életet veszélyeztető szövődmény.

Az egyik lehetséges hosszú távú szövődmény az úgynevezett long-Covid-19, amelynek tünetei a fertőzést követő négy hét múlva is fennálló fejfájás, fáradékonyság, kognitív zavar, szaglás- és légzészavarok, elhúzódó köhögés.

Másik szövődménye lehet a szívizomgyulladás (miocarditis), hirtelen halláscsökkenés és a gyerekekre specifikus többszervi gyulladásos szindróma. Ez utóbbi nagyon súlyos, de szerencsére ritka kórkép. A betegség lefolyása után 3–6 héttel jelentkezhet tartós magas láz, gyengeség, erős hasi fájdalom, hányás vagy hasmenés, bőrkiütések, mindkét szemet érintő kötőhártya-gyulladás formájában. Sürgős orvosi ellátást, intenzív terápiás kezelést igényel, különben maradandó károsodást okozhat, vagy a beteg halálához vezethet” – fogalmazott a gyerekgyógyász.

Mellékhatásokról

Az oltás azonnali mellékhatásai 24–48 órán belül jelentkeznek és egy-két napig tartanak. Ilyen az oltás beadási helyén kialakult fájdalom, duzzanat, fejfájás, gyengeség, izom- és ízületi fájdalom, láz, megnagyobbodott nyirokcsomók, hányinger, étvágytalanság – foglalta össze a szakember az oltás azonnali lehetséges mellékhatásait gyerekek esetében. Kiemelte, a 12–17 éves fiúknál az oltás következtében ritkán miocarditis/pericarditis előfordulhat, ezt az 5–11 éves korosztályban még nem írták le. Nagyon ritka esetben előfordulhat súlyos allergiás reakció.

Akiknek különösen javallott, és akiknek nem

Kérdésünkre, hogy kiknek ajánlott különösen a koronavírus elleni oltás, elmondta, azoknak a gyerekeknek, akiknek alapbetegségük van; ilyen alapbetegség lehet a nem kontrollált asztma, a cukorbetegség, az elhízás és az immunhiányos állapotok. Ugyanakkor az oltás ellenjavallt, ha súlyos allergiás reakció (pl. anafilaxiás sokk) alakult ki korábban beadott Covid-19-oltás után. Ismert allergia a vakcina összetevőire szintén ellenjavallatot jelent – fogalmazott Farkas-Ráduly Julianna.

„Körültekintést igényel az oltás beadása, ha korábban más oltás vagy injektábilis kezelés azonnali allergiás reakciót váltott ki, azonnali nem súlyos allergiás reakció alakult ki előbbi Covid-19-oltásra, vagy heveny, középsúlyos vagy súlyos betegsége van a gyermeknek.

Az oltás biztonsággal beadható mogyoró-, tej- vagy tojásallergia, asztma vagy szénanátha esetén”

– fűzte hozzá a gyerekgyógyász, hangsúlyozva, hogy a betegség okozta szövődmények sokkal súlyosabbak az oltás okozta mellékhatásoknál. A 18 éven aluliaknak adott oltás egy hírvivő RNS-molekula alapján működik, amely rövid időn belül lebomlik a szervezetben. Az általa hordozott információ alapján termelt ellenanyag védi majd a gyerekeket.