Erdősítés a széldöntés helyén – több ezer facsemetét ültettek a Hargitán

Mintegy kétszáz önkéntes vett részt szombaton a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület (SZKE) és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia által közösen szervezett ültetési akcióban, amelyet a Madarasi Hargita egy már kitermelt széldöntéses részén tartottak a kisváros közelében. A későbbiekben is folytatódó megmozdulás során összesen 23 ezer fenyő- és lombhullató facsemetét helyeznek a földbe.

Ezek nagyját szombaton elültették néhány egyesületi taggal, a városvezetés képviselőivel, valamint az alapításának 39. évét ünneplő Székelyföldi Gyermekfilharmónia önkéntes diákjaival. A megmaradó facsemetéket a szervezethez tartozó gazdákkal közösen fogják elültetni az elkövetkező napokban. Azért is döntöttek így, hogy meg tudjanak felelni a járványügyi óvintézkedéseknek.

Elekes András, a Szépvízi Magánerdészet munkatársa rámutatott, összesen 16 ezer lucfenyő, 5 ezer lombhullató vörösfenyő, 1500 bükkfa és 500 hegyi juharfa csemetét fognak elültetni. Az erős gyökérzetű lombhullató vörösfenyőt sávokban helyezik el, hogy ezek így megvédjék az erdőt a nagy széltől. Ezzel a módszerrel próbálják mérsékelni a széldöntéseket. A globális felmelegedés miatt ugyanakkor egyre magasabban találni a hegyi juhar- és bükkfákat is, ezért elegyítik ezen fajokkal a fenyőerdőt.

„Akkor tömörítettük megfelelően a földet, ha érzéssel meghúzzuk a facsemete csúcsát és az nem jön ki a talajból” – magyarázta Elekes. A kis lucfenyőknek egyébként 7–8 év kell, hogy nagyjából 1,2 méteresre fejlődjenek, ezután már akár 60–80 centimétert is nőhetnek évente, ha kedvezőek a körülmények.

Az is tény, hogy amelyik őszig nem szárad ki, az már jó eséllyel megmarad. Ehhez azonban fontos a szakszerű ültetés: egymástól 1,25–1,4 méterre kell kerüljenek a kis fák és fontos, hogy jól összenyomják a gyökerekre terített földet.

A szakember arra is kitért,

A megoldásnak lényeges pozitív hatása is van, hiszen vegyesen ültetve gyorsabban és jobb minőségű – nem terebélyes, hanem egyenes, masszív – fák nőnek, hiszen mindegyik igyekszik a napfény felé törni. Az ilyen vegyes erdők, mindemellett lényegesen ellenállóbbak a betegségekkel, bogarakkal szemben. A lombhullató fák koronája pedig fészkelőhelyet, valamint plusztáplálékot jelent a madarak számára.

A szakember egyébként a tavalyi ültetés helyszínét is megvizsgálta, elmondás szerint pedig sikeres volt az akció, hiszen a bőséges esőzéseknek köszönhetően is, kevés csemete száradt ki. Ezeket természetesen most pótolják.

Közösségi összefogás

Az önkéntesek között találkoztunk Gheorghe Filippel, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjével, aki jelenleg a szentegyházi rendőrség megbízott parancsnoka is. Lapunknak kifejtette,

a rendőröknek nem közeledni kell a közösséghez, hiszen részesei annak, ezért is segítenek örömmel a jelenlévő kollégáival.

Mint fogalmazott, hisz abban, hogy a természet meghálálja a faültetés során kifejtett erőfeszítéseiket.