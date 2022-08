Erdély-hódító Székely Csürke: egy brand, ami igazán a miénk

A feketehalmi vágóhíd jó minőségű termékekkel volt jelen a piacon korábban is, ám a magyarországi tudásbázis további fejlődést hozott. Hargita és Kovászna megyébe logisztikát is kellett szervezni, amely ezidáig nem volt. Az új tulajdonosok a székelyföldi piac ellátását akarják biztosítani az egyéb térségekből, valamint importból származó gyenge minőségű csirkék helyett frissen vágott, helyi takarmányon nevelt, jobb minőségű brojlercsirkével.

– magyarázta Héjja Szabolcs.

Hol lehet kapni a Székely Csürkét?

Magának a terméknek a bevezetése a Merkúr áruházláncon keresztül történt. Július 28. volt az első hivatalos nap, amikor megjelent a Merkúr üzleteiben a Székely Csürke, és a termékeket a vásárlók szabályszerűen elkapkodták.

„Azért is állapodtunk meg elsőként a Merkúrral, mert a Merkúrnak van a legkiterjedtebb üzlethálózata Erdélyben. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy más üzletekbe is vinnénk Székely Csürkét, hogyha van rá igény. Folyamatosan tárgyalunk a potenciális partnerekkel, forgalmazókkal, érkeznek a megkeresések, és ezekre mind válaszolni fogunk. A sales@szekelycsurke.ro címen lehet jelezni az igényt az együttműködésre, hamarosan elindul a weboldalunk is, ott is lehet majd írni nekünk.