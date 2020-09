Épülhet Csíkszeredában a helikopter-leszállóhely

Rövid időn belül elkezdődik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház melletti helikopter-leszállóhely kialakítása, amely idén el is készülhet. Az életmentő, sürgős ellátásra, szállításra szoruló betegeket ezután onnan vehetik fel a mentőhelikopterek.

Beteget szállító mentőhelikopter. Új leszállóhelyet készítenek. Archív • Fotó: Veres Nándor

A heliport tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést tavaly decemberben írták alá egy erre szakosodott céggel, a beruházást, amelynek értéke 880 ezer lej, Hargita Megye Tanácsa finanszírozza. A helyszín a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház melletti, déli irányban elhelyezkedő beépítetlen terület, amelyet át kell alakítani a leszállópálya céljaira, ellátni az engedélyeztetéshez szükséges műszaki berendezésekkel, világítással.

A megyei önkormányzat sajtóosztálya kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy a műszaki terv már elkészült, jelenleg folyamatban van az építkezési engedély kibocsátása a város részéről. Mint megtudtuk, a kivitelezést három hónap alatt kell befejezni, ehhez hozzáadódik még a működési engedélyek beszerzéséhez, valamint a személyzet képzésére szánt újabb három hónap, így

az első légi járművet valamikor jövőben fogadhatja a létesítmény.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a heliport a sürgősségi rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőhelikopterei mellett a belügyminisztérium által üzemeltetett, nagyobb méretű, betegszállításra is használt helikoptereket is fogadhatja-e majd. A válasz szerint nem, csak a SMURD-nál szolgálatban lévő helikoptereket, mivel

egy speciális helyszínről van szó a kórház udvarán, amelyen egy irányból történik a leszállás és a felszállás is a terepviszonyok miatt.

A jelenlegi helyszín kiválasztását megelőzően több más lehetőség is felmerült a kórház közvetlen közelében a heliport létrehozására, de ezeket sorra elvetették. Eleinte, még az 1990-es években a kórház tetejére képzelték el, ahová az új műtőket építették, majd az intézmény területének Zsögöd felé néző részét is számba vették, a kis sportpálya helyére is volt egy elképzelés, illetve a parkoló egyik részének átalakítására.