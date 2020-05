Ennyit és erre költöttek a járványügyi intézkedések címén Hargita megyében

Februártól áprilisig összesen mintegy 16,3 millió lej közkiadást vállaltak a Hargita megyei önkormányzatok, illetve a megyei tanács a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A legtöbb pénzt, a teljes összegnek több mint a 70 százalékát a megyei tanács és a székelyudvarhelyi városvezetés költötte, illetve a költi a járvány elleni küzdelemre. A pénzeknek csak a kisebbik részét, esetenként csak a töredékét törlesztették a helyhatóságok, a költségek nagyobbik része vállalásként jelenik meg a megyei összesítésben, amelyben helyenként meglepő járványügyi beszerzések is feltűnnek.

Fertőtlenítési munkálatokra, egészségügyi eszközökre és védőfelszerelésre ment el a kiadások többsége. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Összesítette a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal a koronavírus-járvány megfékezése érdekében a helyhatóságok által vállalt közkiadásokat. A felmérés szerint a megyei tanács, illetve a közigazgatási egységek, azaz

a község- és városvezetőségek összesen 16 329 994 lej értékben – az összeg tartalmazza az áfát – vásároltak, illetve rendeltek különböző fogyóanyagokat, eszközöket és szolgáltatásokat februártól áprilisig.

HIRDETÉS

A kiadási tételek többségét általánosan az egészségügyi maszkok, kesztyűk, védőszemüvegek és védőruhák, orvosi eszközök, fertőtlenítőszereket, fertőtlenítőszer-porlasztók, permetezők, illetve az épületfertőtlenítések, valamint az intézményes karanténközpontok fenntartási költségei teszik ki.

A vidéki közigazgatási egységek többnyire néhány tízezer lejes közkiadással szerepelnek az összesítésben.

Többségük központi költségvetésből származó forrásokból fedezi ezen kiadásokat, illetve néhány önkormányzat EU-s forrásokból. A többség a kiadásoknak csak egy részét törlesztette, a fennmaradó összegek kifizetésére csak vállalást tettek. Van olyan kisközség is, amely részben a saját költségvetéséből fedezné a járványügyi kiadásokat, de feltüntette az összesítésben is, hogy egyelőre nincs rá pénzük.

Kik költöttek a legtöbbet?

A vidéki településekénél nagyságrendekkel magasabbak a megyei tanács, illetve a székek központjait alkotó városok kiadásai.

Leginkább a Hargita Megyei Tanácsé, illetve a székelyudvarhelyi városvezetésé, ugyanis a két önkormányzathoz köthető a 16,3 milliós Hargita megyei összkiadás 72 százaléka, azaz 11,8 millió lej.

Csíkszereda kiadásai nem érik el az egymillió lejt, Gyergyószentmiklósé pedig valamivel több mint 600 ezer lej. Annak, hogy a megyeközpont közkiadásai viszonylag alacsonyak, részben összefügghet azzal, hogy a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház nem a helyi önkormányzat, hanem a megyei tanács alárendeltségébe tartozik (a székelyudvarhelyi és a gyergyószentmiklósi kórház a helyi önkormányzat alárendeltségébe tartozik), továbbá

a csíkszeredai karanténközpont költségei is lényegesen alacsonyabbak – étkeztetési költség például nem is szerepel a kimutatásban –, mint például a székelyudvarhelyié.

Megyei tanács: 6,3 millió

A legnagyobb, közel 6,3 millió lejes kiadással Hargita Megye Tanácsa szerepel az összesítésben. A költségek mintegy felét már törlesztették, ebben messze az élen jár a megyei önkormányzat. Finanszírozási forrásként EU-s pénzalapok szerepelnek a költségtételeknél, amelyek közül a legnagyobbakat a csíkszeredai kórház számára vásárolt védőfelszerelések jelentik:

1,5 millió lejt már kifizetettek ezekre az eszközökre, illetve szerepel itt még egy meg nem határozott célú 2,7 millió lejes fizetési vállalás, ami valószínűleg a védőfelszerelések még ki nem fizetett része.

A megyei tanács fizette ugyanakkor a kórházi alkalmazottak számára az ösztönző pótlékot, illetve a meghatározott idejű alkalmazások bérköltségét, de vásároltak a tölgyesi kórház, a háziorvosok, a fogorvosok számára is védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket, a csíkszeredai kórház számára pedig gyógyszereket és koronavírus-tesztekhez kiteket, illetve béreltek is felszerelést. Ugyanakkor vásároltak is egy ilyen eszközt, valamint mobilkonténereket.