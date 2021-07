Emberáldozatot követelt a vihar Maros megyében

Alig néhány perc alatt hatalmas mennyiségű eső zúdult le szombat este Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Narancssárga jelzésű viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Maros megyében, figyelmeztető Ro-Alert üzenetet is kapott a lakosság. Több fát ki is csavart vagy ledöntött az erős szél. Egyet Szovátán a Rózsák utcájában, amely egy személygépkocsira esett, egyet Palotailván is, amely emberáldozatot is követelt.

A dédai munkapont hivatásos tűzoltói, a marosvásárhelyi hegyimentők, a dédai rohammentő-szolgálat és két mentőautó sietett a helyszínre szombat este, miután

egy 34 éves nőre, egy ötéves, illetve egy hatéves gyerekre zuhant egy vihar által kidöntött fa Palotailván, az Ilva völgyében.

A nőt válltöréssel, a hatéves kislányt fejsérüléssel szállítottak kórházba, egyik sem vesztette el eszméletét. Az ötéves fiú azonban a fa alá szorult, és olyan súlyos nyílt fejsérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.