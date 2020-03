Elzárkózó idősotthonok: nincs látogatás és kijárás sem

Az idősotthonok is elzárkóznak a külvilágtól. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Rendkívül nagy nyomás nehezedik az öregotthonok működtetőire, alkalmazottaira, hiszen az idős korosztály a legveszélyeztetettebb a járvány szempontjából, ezért nem elég az eddigi higiéniai szabályokat betartani, még nagyobb figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, a védőfelszerelés használatára, az elkülönítésre. A fizikai felkészülés mellett pszichésen is fel kellett készíteni az idősotthonok lakóit, ismertetni velük, hogy mivel jár a járvány megelőzésére tett óvintézkedés-sorozat.

A marosvásárhelyi Kálvin János Idősotthonban már két hete bezárták a kaput, oda szigorúan csak az alkalmazottak léphetnek be, ők is nagy elővigyázatossággal – tájékoztatott Jakab István igazgató, akitől megtudtuk, az ellátás továbbra is zökkenőmentesen történik mind az élelmiszer, mind a fertőtlenítő- és tisztítószerek, illetve a segédeszközök terén. Tartalékaik is vannak, hiszen arra mindig figyeltek, hogy a készleteik ne fogyjanak ki. „Időben mozdultunk, segédeszközöket, fertőtlenítőket szereztünk be, tartalékoltunk. A protokollt is megváltoztattuk, még mielőtt az egészségügyi minisztérium rendelkezéseit megkaptuk volna” – mondta az igazgató.

Ami az időseket illeti, megbeszélést tartottak, ahol elmondták, miért fontos számukra a bezárkózás.

Meglepően jól fogadták, amikor megkérdeztem, félnek-e. Azt válaszolták nem, sokkal inkább a kint lévő családtagjaikat féltik

– ecsetelte Jakab István, aki szerint most a munkatársainak a legnehezebb, hiszen nagy a felelősség a lakókkal és a családtagjaikkal szemben is.

Hasonló a helyzet a lókodi Kiss Rozáli Ökumenikus Öregotthonban is, ahol az ellátással szintén nincsenek gondok, a személyzet is felkészült. Zakariás Klára igazgató elmondta, lakóikat felvilágosították a járványról, annak veszélyeiről és elmagyarázták, hogy miért van zárva a kapu, miért nem lehet onnan kijárni, illetve látogatót sem fogadni. „Megértették, elfogadták, hogy most arra kell összpontosítanunk, hogy ne jusson be a vírus. A csoportos foglalkozásokat is felfüggesztettük, az adminisztrációs személyzet nem jár be, igyekszünk a minimálisra csökkenteni a kockázatot” – részletezte az igazgató, hozzátéve, hogy lakóik telefonon tartják a kapcsolatot a hozzátartozóikkal, amíg elmúlik a járvány.