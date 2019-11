Elvarázsolt kastéllyá, négyszáz varázsló otthonává válik a Sapientia

A koronkai Sapientia elvarázsolt kastéllyá válik, szombat estére pedig négyszáz okleveles varázsló lesz Marosvásárhelyen – röviden így foglalhatnánk össze a lényegét a 4. Creactivity országos gyerekfesztiválnak. Idén is kétnapos kalandot kínálnak, ezúttal azonban az elvarázsolt kastély adja a fesztivál tematikáját.

Tavaly is a Sapientia adott otthont az országos gyerekfesztiválnak. Akkor kétnapos kaland a csillaghonban volt a rendezvény témája • Fotó: Facebook/Creactivity

A gyerekfesztivál megálmodója és a szervező Creactivity egyesület elnöke, Gál Csilla a Székelyhonnak elmondta, ő már 14 éves korától visz gyerekeket a magyarországi Zabhegyező gyerekfesztiválra, s egy ideje úgy érezte, itt az ideje megszervezni a sajátunkat is itt, Erdélyben. Így kezdődött a sorozat mindig más tematikában:

volt már kétnapos kaland a Föld körül, a mesék világában, csillaghonban, most pedig az elvarázsolt kastély adja a rendezvény alapját.

A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is a koronkai Sapientia kampusza ad otthont a rendezvénynek, s idén az egyetemi központ elvarázsolt kastéllyá alakul. Így idén minden boszorkánykodásról, mesehősökről, varázsló tanodáról szól, de

varázslatos kincskeresés és elvarázsolt tőzsdepalota is várja majd a főként 6-12 éves korosztályt.

„A rendezvényünk fő célja, hogy visszavonjuk a gyerekeket a számítógép, telefon és az internet vonzásköréből, hogy

olyan játéklehetőségeket adjunk nekik, amelyben kapcsolatba kerülnek egymással, szocializálódnak, miközben együtt győzik le a gonoszt vagy együtt oldják meg a problémát

– fogalmazta meg a fesztivál megálmodója. A rendezvény fő céljához kapcsolódóan tizenkét gyerekcsoport is fellép tánccal, sporttal, hogy bemutassa mivel a töltik ezek a gyerekek a szabadidejüket az internetezés helyett.

„Szombat estére reményeink szerint 400 okleveles varázsló lesz Marosvásárhelyen” – adott hangot reményének Gál Csila, aki

öt hete már nyolcvan önkéntes gyerekanimátorral készül erre a kétnapos kalandozásra a gyerekekkel.

Naponta négyszáznál is több gyerekre számítanak, nagy részük Maros megyei, de Brassóból, Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről is jelentkeztek be a fesztiválra.

A gyerekfesztivál szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között zajlik.